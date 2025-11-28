Saltillo será epicentro creativo con Etiqus Summit 2025: ‘lo que el corazón crea, la tecnología imprime’

    Saltillo será epicentro creativo con Etiqus Summit 2025: ‘lo que el corazón crea, la tecnología imprime’
    Creativos de Baja California encabezarán conferencias y talleres en la UANE. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La capital coahuilense recibirá a diseñadores, emprendedores y especialistas que explorarán el futuro del diseño y la inteligencia artificial

El próximo viernes 5 de diciembre, la ciudad de Saltillo será sede del próximo Etiqus Summit, un encuentro de propuestas creativas, tecnológicas y de diseño.

Será en el auditorio de la Universidad Americana del Noreste (UANE) que el público en general y de manera gratuita podrán compartir experiencias, retos y aprendizajes en la era tecnológica y de la inteligencia artificial.

El evento tendrá como principal eje la conferencia impartida por Human Made Creativity, iniciativa de colaboración creativa conformada por cuatro estudios con sede en el estado de Baja California, que propone una perspectiva contemporánea sobre el futuro del diseño.

ATARA Estudio, Alquimia Narrativa, FlowYes! y Alquimike encabezarán la conferencia principal, para posteriormente realizar un workshop con casos reales tanto con el alumnado de UANE como con el público que desee asistir.

“Nos gustaría lograr que el espacio y las personas que asisten de entrada se lleven una grata experiencia y haya un aprendizaje de lo que es el proceso creativo.

“Que las personas se pueden llevar de manera clara, tangible y sin duda, cómo realizar un proceso, contemplando desde la parte conceptual, estructural, de diseño, de coordinación con la imprenta y también la parte del negocio”, expresó Susana González, directora creativa de ATARA Estudio.

$!Ponentes resaltarán cómo la tecnología rompió fronteras laborales y conceptuales.
Ponentes resaltarán cómo la tecnología rompió fronteras laborales y conceptuales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El evento está dirigido a diseñadores gráficos, industriales y de moda, creativos, ilustradores y directores de arte, emprendedores, fundadores y marcas en crecimiento, estudiantes de diseño, comunicación y marketing, profesionales del branding, estrategia y producción, innovadores, artistas y líderes de proyectos creativos.

“Entre más personas se sumen con proyectos personales o iniciativas, movimientos, nosotros estamos aquí para extender el grupo creativo y puede sonar un poco loco, pero quizá mejorar el mundo en el que estamos desde el aspecto creativo. La creatividad sí puede cambiar un poquito el mundo”, dijo Ixchel True, directora creativa de FlowYes!

De acuerdo con Mike Agredano, director creativo de Alquimike, desde la pandemia por la Covid-19 se ha descentralizado de manera importante la industria creativa, por lo que asoman ciudades como Saltillo, Tijuana o Querétaro.

“Abrió mucho el campo a los clientes, a los prospectos de entender que se puede trabajar con cualquier persona esté donde esté. La tecnología nos permite acercarnos, ya no necesito que esté mi despacho en la misma ciudad donde estoy o tenerlo aquí cerca”, destacó.

Asimismo, Darlene Guerra, directora creativa de Alquimia, expuso que este tipo de encuentros propician el intercambio de identidades regionales, lo que enriquece el conocimiento sobre otros procesos creativos.

“Cuando hay estos intercambios creativos entre personas que son de diferentes partes, nos compartimos modelos también de trabajo. Yo creo que hay muchísimo más potencial de identidad regional, de lugares que pueden darse a conocer por lo que hacen bien, por lo que les gusta, por sus ideas, por la filosofía, es como una colaboración o una alianza entre los que hacen las inversiones en la ciudad”, apuntó.

El evento iniciará a las 9:00 horas y el registro gratuito puede hacerse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevY9Nra0VhByfp5LqutEO02qHPuAWOfr4y_QsUoNdrWCqccA/viewform

