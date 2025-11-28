Saltillo será epicentro creativo con Etiqus Summit 2025: ‘lo que el corazón crea, la tecnología imprime’

El próximo viernes 5 de diciembre, la ciudad de Saltillo será sede del próximo Etiqus Summit, un encuentro de propuestas creativas, tecnológicas y de diseño.

Será en el auditorio de la Universidad Americana del Noreste (UANE) que el público en general y de manera gratuita podrán compartir experiencias, retos y aprendizajes en la era tecnológica y de la inteligencia artificial.

TE PUEDE INTERESAR: Ajustan rutas del ‘Aquí Vamos Gratis’ por peregrinación y encendido de Villamagia en Saltillo

El evento tendrá como principal eje la conferencia impartida por Human Made Creativity, iniciativa de colaboración creativa conformada por cuatro estudios con sede en el estado de Baja California, que propone una perspectiva contemporánea sobre el futuro del diseño.

ATARA Estudio, Alquimia Narrativa, FlowYes! y Alquimike encabezarán la conferencia principal, para posteriormente realizar un workshop con casos reales tanto con el alumnado de UANE como con el público que desee asistir.

“Nos gustaría lograr que el espacio y las personas que asisten de entrada se lleven una grata experiencia y haya un aprendizaje de lo que es el proceso creativo.

“Que las personas se pueden llevar de manera clara, tangible y sin duda, cómo realizar un proceso, contemplando desde la parte conceptual, estructural, de diseño, de coordinación con la imprenta y también la parte del negocio”, expresó Susana González, directora creativa de ATARA Estudio.