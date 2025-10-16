Saltillo: Rediseño total del transporte quedará listo en 2026

El alcalde Javier Díaz González informó que el municipio trabaja con la empresa Red Planners en el rediseño de las rutas alimentadoras del programa “Aquí Vamos Gratis”. “Ya vamos a poder trabajar para que en las próximas semanas presentemos con los concesionarios el nuevo rediseño de estas rutas”, mencionó.

El estudio de origen y destino —dijo— permitirá determinar los nuevos trayectos. Algunas rutas, como la Roma, serán consideradas alimentadoras naturales, mientras que otras, como la Periférico, requerirán ajustes para cubrir más sectores. “Queremos abarcar mayor cantidad de población en diferentes zonas de Saltillo”, comentó.

El edil mencionó que la meta es tener la red completa en 2026, integrada por troncales gratuitas, alimentadoras, circuitos y radiales. Durante los últimos tres meses de 2025 se concluirá el rediseño y se iniciará la socialización de los nuevos recorridos. También se analiza pintar las calles en colonias que llevan años sin servicio para facilitar la identificación de rutas y fomentar su uso.

En materia de seguridad, Díaz González indicó que dos personas fueron detenidas recientemente: una por rayar una de las ventanas de una unidad y otra por hostigar a una mujer jalándole sus pertenencias. “El mismo chofer reportó al grupo que tenemos con la comisaría, y en minutos la policía llegó y lo detuvo”, afirmó.

Dijo que las cámaras a bordo y los grupos de comunicación directa entre operadores y corporaciones han permitido respuestas rápidas. En uno de los casos, un usuario reportó vía WhatsApp usando el Wi-Fi del camión, lo que permitió una reacción inmediata.

El alcalde agregó que el programa alcanzó una cifra récord de 23 mil 800 usuarios diarios en las dos rutas troncales. “Cada día aumenta la demanda y sabemos que con las alimentadoras ya diseñadas, el número crecerá considerablemente”, aseguró. En zonas como Teresitas, se sumaron 5 mil 600 nuevos pasajeros que antes no utilizaban transporte público, según comentó.

Sobre los horarios, adelantó que analizan ajustar las frecuencias en horas pico, reduciendo los intervalos de 12 a 10 minutos. “Desde las 5:30 de la mañana hay mucha gente usándolo, y también personas que salen de noche y ahora pueden ahorrar al usar las rutas gratis”, dijo.

Por lo pronto, las únicas modificaciones serán los domingos por la Ruta Recreativa, mientras que el resto de los trayectos permanecerá sin cambios.