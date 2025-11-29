Saltillo refuerza limpieza del Centro Histórico y rehabilita fachada de la primaria Miguel López

Saltillo
/ 29 noviembre 2025
    Saltillo refuerza limpieza del Centro Histórico y rehabilita fachada de la primaria Miguel López
    Brigadas municipales rehabilitaron la fachada perimetral de la Escuela Primaria “Miguel López”, un edificio con más de un siglo de historia en el corazón de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo intervino la fachada de la Escuela Primaria “Miguel López” y reforzó las acciones de eliminación de grafiti en el Centro Histórico

Con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y mejorar el entorno urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo inició la intervención de los muros perimetrales de la Escuela Primaria “Miguel López”, un plantel con más de 100 años de historia ubicado en el corazón de la ciudad.

$!Personal del Gobierno Municipal aplicó pintura en tonos aprobados para patrimonio histórico, con el fin de preservar la imagen original del plantel.
Personal del Gobierno Municipal aplicó pintura en tonos aprobados para patrimonio histórico, con el fin de preservar la imagen original del plantel. FOTO: CORTESÍA

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas de la Dirección de Distrito Centro realizaron trabajos de aplicación de pintura en tonos acordes a las características del patrimonio histórico del inmueble, reforzando la imagen del plantel y mejorando las condiciones del entorno para estudiantes, docentes y familias de la zona.

Los trabajos se desarrollaron en las fachadas ubicadas sobre las calles Miguel Hidalgo, Ramón Corona y Adalberto E. Guillén, donde personal municipal aplicó pintura especializada para garantizar la preservación del inmueble, considerado un referente educativo y cultural para la comunidad saltillense.

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, explicó que estas acciones contribuyen a crear espacios dignos y motivadores para niñas, niños y personal docente, además de fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad escolar. “La instrucción del alcalde Javier Díaz es mejorar la imagen urbana del Centro, promover espacios ordenados y seguros, y prevenir el deterioro futuro de este emblemático inmueble que tiene más de un siglo de historia”, señaló.

De manera paralela, brigadas municipales llevaron a cabo trabajos de eliminación de grafiti en diversas calles del primer cuadro, con el propósito de conservar la imagen urbana, proteger la arquitectura histórica y fortalecer la percepción de seguridad entre residentes y visitantes.

$!Las labores de intervención se extendieron por las calles Hidalgo, Ramón Corona y Adalberto E. Guillén, donde se reforzó la protección de muros y fachadas.
Las labores de intervención se extendieron por las calles Hidalgo, Ramón Corona y Adalberto E. Guillén, donde se reforzó la protección de muros y fachadas. FOTO: CORTESÍA

Las cuadrillas realizaron limpieza profunda de muros y fachadas afectadas por pintas recientes, reforzando los esfuerzos para preservar el Centro Histórico como un espacio limpio, ordenado y digno.

Rojas Oyervides destacó que mantener libre de grafiti esta zona favorece la actividad turística y comercial, desalienta actos vandálicos y promueve el respeto por los espacios públicos y los edificios con valor patrimonial. “Además de mejorar la experiencia de quienes visitan la zona, protegemos edificaciones con valor cultural y arquitectónico del Distrito Centro”, afirmó.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

