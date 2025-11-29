Saltillo refuerza limpieza del Centro Histórico y rehabilita fachada de la primaria Miguel López

Con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y mejorar el entorno urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo inició la intervención de los muros perimetrales de la Escuela Primaria “Miguel López”, un plantel con más de 100 años de historia ubicado en el corazón de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas de la Dirección de Distrito Centro realizaron trabajos de aplicación de pintura en tonos acordes a las características del patrimonio histórico del inmueble, reforzando la imagen del plantel y mejorando las condiciones del entorno para estudiantes, docentes y familias de la zona.

Los trabajos se desarrollaron en las fachadas ubicadas sobre las calles Miguel Hidalgo, Ramón Corona y Adalberto E. Guillén, donde personal municipal aplicó pintura especializada para garantizar la preservación del inmueble, considerado un referente educativo y cultural para la comunidad saltillense.

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, explicó que estas acciones contribuyen a crear espacios dignos y motivadores para niñas, niños y personal docente, además de fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad escolar. “La instrucción del alcalde Javier Díaz es mejorar la imagen urbana del Centro, promover espacios ordenados y seguros, y prevenir el deterioro futuro de este emblemático inmueble que tiene más de un siglo de historia”, señaló.

De manera paralela, brigadas municipales llevaron a cabo trabajos de eliminación de grafiti en diversas calles del primer cuadro, con el propósito de conservar la imagen urbana, proteger la arquitectura histórica y fortalecer la percepción de seguridad entre residentes y visitantes.