Saltillo: Refuerzan bacheo en bulevar Luis Donaldo Colosio

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente las acciones de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar en buen estado las vialidades y ofrecer mayor seguridad vial a los habitantes y visitantes de la capital de Coahuila.

Este miércoles, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de reparación en el bulevar Luis Donaldo Colosio, uno de los tramos de mayor flujo vehicular.

Las cuadrillas municipales intervinieron el segmento comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores, donde eliminaron el pavimento dañado, rellenaron y nivelaron los baches con asfalto caliente, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo atendió los reportes ciudadanos sobre la vialidad lateral del bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia América, donde también se llevaron a cabo labores de mantenimiento correctivo.