Saltillo: Refuerzan bacheo en bulevar Luis Donaldo Colosio

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Saltillo: Refuerzan bacheo en bulevar Luis Donaldo Colosio
    Las labores buscan mantener en óptimas condiciones las vialidades y garantizar mayor seguridad vial para los habitantes y visitantes FOTO: CORTESÍA

Las cuadrillas eliminaron el pavimento dañado y rellenaron los baches con asfalto caliente para mejorar la superficie

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente las acciones de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar en buen estado las vialidades y ofrecer mayor seguridad vial a los habitantes y visitantes de la capital de Coahuila.

Este miércoles, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de reparación en el bulevar Luis Donaldo Colosio, uno de los tramos de mayor flujo vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo entrega 150 aparatos auditivos más con el programa ‘Te Escucho con Amor’

Las cuadrillas municipales intervinieron el segmento comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores, donde eliminaron el pavimento dañado, rellenaron y nivelaron los baches con asfalto caliente, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo atendió los reportes ciudadanos sobre la vialidad lateral del bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia América, donde también se llevaron a cabo labores de mantenimiento correctivo.

$!Se realizaron reparaciones en el bulevar Luis Donaldo Colosio, entre los tramos Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores.
Se realizaron reparaciones en el bulevar Luis Donaldo Colosio, entre los tramos Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores. FOTO: CORTESÍA

En paralelo, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” trabajaron en la colonia Oceanía Bulevares Ampliación, específicamente sobre las calles Tahití y el bulevar Oceanía, en donde se rehabilitó la carpeta asfáltica para mejorar la circulación y prevenir daños al patrimonio de la población.

$!Las obras mejoran la movilidad, la seguridad y evitan daños en los vehículos y el patrimonio de la población.
Las obras mejoran la movilidad, la seguridad y evitan daños en los vehículos y el patrimonio de la población. FOTO: CORTESÍA

Vecinos del sector destacaron la respuesta del municipio y la mejora en la movilidad que representan estas acciones, orientadas a brindar mayor seguridad a peatones, motociclistas y automovilistas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Alcalde Javier Díaz entrega rehabilitación de cancha en la colonia Nazario S. Ortiz Garza

Estas labores forman parte del programa “Aquí Andamos”, con el cual la actual administración ha reparado más de 53 mil baches en distintos puntos de la ciudad, consolidando a Saltillo como una de las capitales con mejor mantenimiento urbano del norte del país.

El Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía puede reportar baches y otras incidencias a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, enviando mensaje al 844-160-08-08, con el propósito de mantener una atención continua y eficiente en todas las zonas del municipio.

Temas


Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad