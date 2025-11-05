Saltillo: Refuerzan bacheo en bulevar Luis Donaldo Colosio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las cuadrillas eliminaron el pavimento dañado y rellenaron los baches con asfalto caliente para mejorar la superficie
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente las acciones de bacheo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar en buen estado las vialidades y ofrecer mayor seguridad vial a los habitantes y visitantes de la capital de Coahuila.
Este miércoles, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de reparación en el bulevar Luis Donaldo Colosio, uno de los tramos de mayor flujo vehicular.
TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo entrega 150 aparatos auditivos más con el programa ‘Te Escucho con Amor’
Las cuadrillas municipales intervinieron el segmento comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores, donde eliminaron el pavimento dañado, rellenaron y nivelaron los baches con asfalto caliente, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito y reducir riesgos para automovilistas y peatones.
De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo atendió los reportes ciudadanos sobre la vialidad lateral del bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia América, donde también se llevaron a cabo labores de mantenimiento correctivo.
En paralelo, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” trabajaron en la colonia Oceanía Bulevares Ampliación, específicamente sobre las calles Tahití y el bulevar Oceanía, en donde se rehabilitó la carpeta asfáltica para mejorar la circulación y prevenir daños al patrimonio de la población.
Vecinos del sector destacaron la respuesta del municipio y la mejora en la movilidad que representan estas acciones, orientadas a brindar mayor seguridad a peatones, motociclistas y automovilistas.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Alcalde Javier Díaz entrega rehabilitación de cancha en la colonia Nazario S. Ortiz Garza
Estas labores forman parte del programa “Aquí Andamos”, con el cual la actual administración ha reparado más de 53 mil baches en distintos puntos de la ciudad, consolidando a Saltillo como una de las capitales con mejor mantenimiento urbano del norte del país.
El Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía puede reportar baches y otras incidencias a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, enviando mensaje al 844-160-08-08, con el propósito de mantener una atención continua y eficiente en todas las zonas del municipio.