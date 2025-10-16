Saltillo: Refuerzan limpieza profunda en el Centro Histórico

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Personal de la Dirección de Servicios Públicos colabora en los trabajos de limpieza. FOTO: CORTESÍA

El objetivo es brindar zonas peatonales seguras y limpias para ciudadanos y visitantes

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realiza trabajos de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de ofrecer zonas peatonales seguras y limpias para los ciudadanos y visitantes que transitan a diario por el primer cuadro de la ciudad.

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, destacó que estas acciones buscan mejorar la imagen urbana y la comodidad de los peatones, al tiempo que contribuyen a fortalecer la percepción de seguridad en la zona.

Para los trabajos, se utiliza la máquina karcher de limpieza profunda, equipada con hidrolavadora de agua tratada caliente, que fue donada a la Administración Municipal por el empresario Álvaro Morales y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

Con el apoyo del personal de la Dirección de Servicios Públicos, se intervinieron las banquetas de la calle Aldama, en el tramo de Xicoténcatl a Manuel Acuña, así como la calle Nicolás Bravo, de Juan Antonio de la Fuente a Múzquiz. La maquinaria permite eliminar suciedad acumulada y mantener las superficies en condiciones óptimas para el tránsito peatonal.

$!Las labores se realizan en horario nocturno, aprovechando el menor flujo peatonal y el cierre de comercios.
Las labores se realizan en horario nocturno, aprovechando el menor flujo peatonal y el cierre de comercios. FOTO: CORTESÍA

Los trabajos se realizan en horario nocturno, aprovechando el menor flujo de peatones y el cierre temporal de los comercios, con lo que se garantiza una intervención más eficiente y segura.

Rojas Oyervides adelantó que en los próximos días se continuará con la limpieza de banquetas en las calles Victoria de Obregón, de Obregón a Allende, y Manuel Pérez Treviño, de Allende a Manuel Acuña.

“La instrucción del alcalde Javier Díaz es mantener estos trabajos de limpieza de manera permanente durante toda la administración, con calendarizaciones mensuales”, afirmó el director de Distrito Centro.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

