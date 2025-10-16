Saltillo: Refuerzan limpieza profunda en el Centro Histórico

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realiza trabajos de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de ofrecer zonas peatonales seguras y limpias para los ciudadanos y visitantes que transitan a diario por el primer cuadro de la ciudad.

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, destacó que estas acciones buscan mejorar la imagen urbana y la comodidad de los peatones, al tiempo que contribuyen a fortalecer la percepción de seguridad en la zona.

Para los trabajos, se utiliza la máquina karcher de limpieza profunda, equipada con hidrolavadora de agua tratada caliente, que fue donada a la Administración Municipal por el empresario Álvaro Morales y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

Con el apoyo del personal de la Dirección de Servicios Públicos, se intervinieron las banquetas de la calle Aldama, en el tramo de Xicoténcatl a Manuel Acuña, así como la calle Nicolás Bravo, de Juan Antonio de la Fuente a Múzquiz. La maquinaria permite eliminar suciedad acumulada y mantener las superficies en condiciones óptimas para el tránsito peatonal.