Saltillo renueva la plaza El Minero; llaman a seguir construyendo comunidad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, entregó la rehabilitación de la plaza El Minero, esto dentro del programa Activa tu Parque, una estrategia que busca recuperar espacios públicos mediante la participación vecinal y la colaboración con empresas y asociaciones.

“Lo más importante es generar comunidad; que vecinas y vecinos tengan un espacio para convivir”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Parras: motociclista derrapa en cruce sin señalética en pleno centro

El director del Implan, Alberto Salinas, explicó que esta intervención forma parte de las 10 plazas atendidas dentro del programa. Señaló que siete ya están concluidas —entre ellas Mirasierra, Roma, Benito Juárez, Saltillo 2000 y Nazario Ortiz— mientras que tres continúan en proceso, y que la rehabilitación de El Minero beneficia a más de nueve mil personas.

Detalló que los trabajos incluyeron la instalación de pasto sintético en la cancha de fútbol rápido —donado por una empresa local—, la demolición de muros, malla ciclónica nueva, luminarias, pintura general, mantenimiento y la rehabilitación de juegos infantiles con piso sintético. Agregó que se plantaron 30 árboles de tres metros con apoyo de asociaciones civiles.