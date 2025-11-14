Saltillo renueva la plaza El Minero; llaman a seguir construyendo comunidad

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    Saltillo renueva la plaza El Minero; llaman a seguir construyendo comunidad
    Comité pro plaza acompaña al alcalde durante la inauguración del área recuperada. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

La intervención beneficia a más de 9 mil habitantes de La Fragua y otras colonias como Bonanza, según informó el director del Implan

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, entregó la rehabilitación de la plaza El Minero, esto dentro del programa Activa tu Parque, una estrategia que busca recuperar espacios públicos mediante la participación vecinal y la colaboración con empresas y asociaciones.

“Lo más importante es generar comunidad; que vecinas y vecinos tengan un espacio para convivir”, comentó.

El director del Implan, Alberto Salinas, explicó que esta intervención forma parte de las 10 plazas atendidas dentro del programa. Señaló que siete ya están concluidas —entre ellas Mirasierra, Roma, Benito Juárez, Saltillo 2000 y Nazario Ortiz— mientras que tres continúan en proceso, y que la rehabilitación de El Minero beneficia a más de nueve mil personas.

Detalló que los trabajos incluyeron la instalación de pasto sintético en la cancha de fútbol rápido —donado por una empresa local—, la demolición de muros, malla ciclónica nueva, luminarias, pintura general, mantenimiento y la rehabilitación de juegos infantiles con piso sintético. Agregó que se plantaron 30 árboles de tres metros con apoyo de asociaciones civiles.

$!Javier Díaz saluda a vecinos durante la presentación de las mejoras en la plaza.
Javier Díaz saluda a vecinos durante la presentación de las mejoras en la plaza. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

Díaz mencionó que el objetivo del programa es que más familias puedan acceder a un espacio público a pocos minutos de sus hogares, y que la rehabilitación de plazas permite fortalecer la convivencia en los barrios.

Afirmó que distintas cámaras y negocios locales se han acercado para sumarse con materiales o servicios. “Aquí no se necesita ser gran empresa; entre todas y todos podemos aportar un granito de arena”, dijo.

El alcalde también destacó el papel de los comités pro plaza, integrados por habitantes del sector, quienes ayudan a mantener los espacios en buen estado.

Por su parte, Salinas comentó que Activa tu Parque avanza con la colaboración de empresas y asociaciones que contribuyen a cada rehabilitación, y mencionó que las siguientes intervenciones continuarán en los próximos meses, conforme al calendario del programa.

Temas


obras públicas
Parques
Plazas Públicas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

