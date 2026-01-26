Saltillo: Reparan calle Álvaro Obregón del Centro Histórico para una movilidad más segura
Los trabajos buscan mejorar la seguridad vial, la movilidad urbana y la imagen del primer cuadro de la ciudad
Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad urbana y dignificar la imagen del primer cuadro de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza de manera permanente acciones de reparación y rehabilitación de vialidades en diversos puntos de la Zona Centro.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Guadalupe Victoria, donde se atendió un tramo de la vialidad que presentaba daños ocasionados por el constante flujo vehicular.
Estas labores permiten reducir riesgos de accidentes al eliminar hundimientos y pavimento deteriorado, beneficiando a peatones, ciclistas, automovilistas y motociclistas que transitan diariamente por esta zona.
El presidente municipal señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo se trabaja de manera continua para contar con vialidades en mejores condiciones, que favorezcan una circulación más fluida, disminuyan los tiempos de traslado y contribuyan a ordenar el tránsito en una de las áreas más importantes de la ciudad.“Estos trabajos impactan de manera positiva en la imagen urbana de nuestro Centro Histórico, al fortalecer el entorno para comerciantes, visitantes y familias; además de promover un espacio más atractivo, seguro y funcional para todas y todos”, afirmó Díaz González.
El Gobierno Municipal informó que estas acciones se replican no solo en la Zona Centro, sino también en calles al interior de barrios y colonias, así como en los principales bulevares de la capital de Coahuila, como parte del compromiso con la movilidad y la calidad de vida de la población.
Trabajo integral en colonias y espacios públicos
En atención a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable acudió a la calle Valle Hermoso, en la colonia Valle de San Antonio, para retirar un árbol caído a consecuencia de los fuertes vientos registrados recientemente.
Con el propósito de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y restablecer la movilidad, cuadrillas de “Aquí Andamos” aseguraron el área para realizar el corte y seccionamiento del árbol, retirando troncos, ramas y follaje de la vía pública. De manera complementaria, se efectuaron trabajos de limpieza profunda en la calle y banquetas para dejar la vialidad en condiciones seguras.
En el sector poniente de la ciudad, personal municipal llevó a cabo labores de limpieza general y deshierbe en la cancha deportiva y áreas verdes de la plaza pública del fraccionamiento Saltillo 2000, ubicada entre las calles Mandarina y el bulevar Catedral de Santiago, permitiendo que las y los vecinos cuenten con espacios adecuados para el deporte y la recreación.
Asimismo, el Gobierno de Saltillo mantiene acciones permanentes de atención y limpieza en el lago de la Alameda Zaragoza, con el fin de mejorar la calidad del agua, evitar la acumulación de desechos orgánicos, proteger a las especies que habitan en el lugar y prevenir el deterioro de la infraestructura hidráulica.
Finalmente, el Ayuntamiento refrendó su compromiso de trabajar de manera constante en el mantenimiento de los espacios públicos, para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses y conservar en buen estado los sitios que forman parte del patrimonio natural y recreativo de la ciudad.