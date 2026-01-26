Saltillo: Reparan calle Álvaro Obregón del Centro Histórico para una movilidad más segura

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad urbana y dignificar la imagen del primer cuadro de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza de manera permanente acciones de reparación y rehabilitación de vialidades en diversos puntos de la Zona Centro.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Guadalupe Victoria, donde se atendió un tramo de la vialidad que presentaba daños ocasionados por el constante flujo vehicular.

Estas labores permiten reducir riesgos de accidentes al eliminar hundimientos y pavimento deteriorado, beneficiando a peatones, ciclistas, automovilistas y motociclistas que transitan diariamente por esta zona.

El presidente municipal señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo se trabaja de manera continua para contar con vialidades en mejores condiciones, que favorezcan una circulación más fluida, disminuyan los tiempos de traslado y contribuyan a ordenar el tránsito en una de las áreas más importantes de la ciudad.“Estos trabajos impactan de manera positiva en la imagen urbana de nuestro Centro Histórico, al fortalecer el entorno para comerciantes, visitantes y familias; además de promover un espacio más atractivo, seguro y funcional para todas y todos”, afirmó Díaz González.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones se replican no solo en la Zona Centro, sino también en calles al interior de barrios y colonias, así como en los principales bulevares de la capital de Coahuila, como parte del compromiso con la movilidad y la calidad de vida de la población.