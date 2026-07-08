Saltillo: reportan vecinos relleno y apropiación de arroyo del Pueblo con escombro

Vecinos del sector sur de Saltillo reportaron el relleno y la apropiación de una parte del Arroyo del Pueblo, justo al lado del Puente Moreno. A través de una relatoría, compartieron a VANGUARDIA que desde hace cerca de seis años un vecino vertió un camión de 12 metros cúbicos de escombro, modificando el cauce del arroyo y tapó el camino que estaba debajo del Puente para apropiárselo.

“Al ya no haber tránsito por debajo del Puente, el cauce del arroyo se convirtió en una área de encharcamiento y de vegetación. Se necesita meter máquina para recuperar el cauce antiguo. Aunque el vecino no permite el paso por el terreno del camino que se posesionó y que usa exclusivamente para él”, indicó un habitante del sector que pidió su anonimato. El vecino también indicó que la persona incluso rellenó aún más el arroyo de lo que se aprecia actualmente, aunque una creciente por lluvias se llevó parte del cascajo y pero eso decidió tapar la corriente natural modificando el cauce unos metros dejando el camino intransitable.

“Le ha ido rellenando para poner su puesto. Se cree dueño de todo ese terreno. Ya no hay arroyo, nada más es por donde corre el agua, el pedacito”, mencionó otra vecina del sector que también pidió su anonimato. Un recorrido realizado por VANGUARDIA este miércoles, corroboró que es evidente que en el sitio se han vertido no solo escombro sino también desechos como sillones y autopartes. Particularmente sobre el escombro, imágenes aéreas muestran que se ha vaciado a ambos lados del cauce. Además, imágenes satelitales muestran que efectivamente la corriente se ha reducido en tamaño y el camino que cruzaba por debajo del Puente Moreno también se modificó. REPORTE COINCIDE CON ESTUDIO El reporte realizado por vecinos del sur coincide con lo detectado por el estudio “Diagnóstico de Arroyos”, realizado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN) respecto al Arroyo del Pueblo. “También existe basura escombro, maleza y enseres domésticos, pero la afectación también es de los fétidos olores que despiden las aguas negras en ciertas horas del día. El problema que desencadena los asentamientos irregulares al margen de los arroyos es la descarga de aguas residuales”, expone el documento sobre ese cuerpo de agua.

Asimismo señala que en general en los arroyos de la ciudad se han presentado problemas de contaminación observándose depósitos de basura y escombro, problemas por descargas clandestinas de aguas residuales, fugas en las redes de drenaje, estancamientos de agua contaminada con residuos orgánicos domésticos e incluso industriales.

ASENTAMIENTOS, PROHIBIDOS POR LEY La Ley de Aguas Nacionales (LAN) expone que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene la facultad de sancionar a toda persona que arroje o deposite “cualquier contaminante, en contravención a las disposiciones legales, en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo”. Asimismo, el artículo 122 del mismo ordenamiento explica que la autoridad puede remover o demoler cualquier tipo de obra o infraestructura que no cuente con el título correspondiente en “vasos, cauces, zonas federales y demás bienes nacionales”.

Publicidad