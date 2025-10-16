Saltillo se beneficiará con inversiones para mall de lujo en Nuevo León

MONTERREY, NL.– La inversión de 3 mil millones de dólares anunciada por Grupo Inmobiliario (GIM) en Nuevo León, que incluye desarrollos inmobiliarios y comerciales de gran escala, generará beneficios regionales directos, especialmente para Saltillo, debido a su cercanía geográfica.

Así lo afirmó Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, quien destacó que uno de los principales atractivos del proyecto será un centro comercial de alta gama, único en su tipo en el norte del país.

“Va a ser un detonante económico regional que traerá beneficios para toda la zona Monterrey–Saltillo. Habrá el doble de comercios y llegarán nuevos proyectos de tiendas regionales. La gente de Coahuila podrá venir a Monterrey a un centro comercial de alta gama que será único en el norte del país, lo que generará un beneficio regional”, explicó.

Loo añadió que los habitantes de Saltillo tendrán acceso a marcas premium que actualmente solo se encuentran en ciudades como Houston, Nueva York y Miami.