Saltillo se beneficiará con inversiones para mall de lujo en Nuevo León
Autoridades neoleonesas consideran que proyectos de GIM serán un detonante para la zona Monterrey-Saltillo
MONTERREY, NL.– La inversión de 3 mil millones de dólares anunciada por Grupo Inmobiliario (GIM) en Nuevo León, que incluye desarrollos inmobiliarios y comerciales de gran escala, generará beneficios regionales directos, especialmente para Saltillo, debido a su cercanía geográfica.
Así lo afirmó Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía estatal, quien destacó que uno de los principales atractivos del proyecto será un centro comercial de alta gama, único en su tipo en el norte del país.
“Va a ser un detonante económico regional que traerá beneficios para toda la zona Monterrey–Saltillo. Habrá el doble de comercios y llegarán nuevos proyectos de tiendas regionales. La gente de Coahuila podrá venir a Monterrey a un centro comercial de alta gama que será único en el norte del país, lo que generará un beneficio regional”, explicó.
Loo añadió que los habitantes de Saltillo tendrán acceso a marcas premium que actualmente solo se encuentran en ciudades como Houston, Nueva York y Miami.
“Vienen todas las marcas premium, que estarán localizadas en el nuevo desarrollo, el cual también contará con un hotel de la más alta gama en Nuevo León”, precisó.
El proyecto, que se desarrollará en San Pedro Garza García, incluirá además dos salones para conciertos. “Con eso pensamos que habrá un detonante de eventos y espectáculos de distintos ámbitos, lo que traerá beneficios regionales”, señaló.
ESPERAN INVERSIONES CLAVE EN ESCOBEDO
En la zona de General Escobedo se instalarán nuevas “marcas ancla” y se construye el Costco más grande de América Latina, que duplicará el tamaño de cualquier otra sucursal actual.
“Va a haber mucha derrama económica en el tema comercial”, afirmó el funcionario. Agregó que también se desarrollarán proyectos de vivienda vertical alrededor de estas inversiones, con el objetivo de impulsar un crecimiento urbano ordenado.
LOS PROYECTOS
Los desarrollos anunciados por el gobierno estatal incluyen: Insignia Valle Oriente, que contará con un centro comercial de alta gama, auditorios, restaurantes, un hotel, oficinas y residencias de lujo.
Además de Canada City Center, que incorporará un centro comercial, restaurantes, un centro hospitalario y otros servicios complementarios.