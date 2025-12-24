Saltillo: Se impacta motociclista ebrio en Periférico LEA
El hombre conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes
Al encontrarse en completo estado de ebriedad un hombre a bordo de una motocicleta perdió el control de su unidad, derrapó y terminó por impactarse contra el costado de un vehículo Nissan.
El accidente se registró la tarde de este miércoles sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes del deprimido de Valle Dorado, en los carriles con dirección hacia la colonia Guerrero.
Conforme los datos recabados en el lugar del accidente, tras el impacto el conductor del automóvil afectado decidió no reclamar daños y se retiró del lugar sin que se presentara mayor conflicto.
Sin embargo, personal paramédico de la Cruz Roja acudió para valorar al motociclista, quien por fortuna no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de la Policía Municipal Preventiva arribaron al sitio para auxiliar al conductor de la motocicleta y apoyar en el control del tránsito, ya que el percance provocó congestionamiento vial.
Finalmente, oficiales de Tránsito realizaron la detención del motociclista al detectar aliento alcohólico y dificultad para mantenerse de pie, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.