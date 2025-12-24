Saltillo: Se impacta motociclista ebrio en Periférico LEA

Al encontrarse en completo estado de ebriedad un hombre a bordo de una motocicleta perdió el control de su unidad, derrapó y terminó por impactarse contra el costado de un vehículo Nissan.

El accidente se registró la tarde de este miércoles sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes del deprimido de Valle Dorado, en los carriles con dirección hacia la colonia Guerrero.

TE PUEDE INTERESAR: Familia de Saltillo tendrá amarga Navidad tras la muerte de familiar camino a recibir atención médica

Conforme los datos recabados en el lugar del accidente, tras el impacto el conductor del automóvil afectado decidió no reclamar daños y se retiró del lugar sin que se presentara mayor conflicto.