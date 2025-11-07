Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe

/ 7 noviembre 2025
    Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Durante la conferencia Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio al tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, confirmando las estaciones secundarias entre Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó a distancia el banderazo de salida del tramo Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo, una de las obras clave del tren de pasajeros Nuevo laredo–Saltillo–Ciudad de México. El anuncio se realizó durante la conmemoración del Día del Ferrocarrilero, reafirmando el compromiso del gobierno con la modernización del sistema ferroviario nacional.

Desde la conferencia Mañanera, la mandataria celebró este avance como un paso histórico para recuperar el transporte ferroviario de pasajeros, el cual permitirá mejorar la movilidad, la economía y la conectividad regional. Sheinbaum destacó que el tren representa “un proyecto que une comunidades, familias y oportunidades para el desarrollo del país”.

El secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, detalló que el tramo Saltillo–Nuevo Laredo se dividirá en cuatro secciones y contará con estaciones en Saltillo, Monterrey, Derramadero y Ramos Arizpe, respondiendo a las necesidades laborales y de transporte de la población del norte de México.

ESTACIONES Y TRAMOS CONFIRMADOS PARA EL TREN

El tramo Saltillo-Monterrey comprenderá 111 kilómetros, mientras que el tramo Derramadero-Ramos Arizpe abarcará 35 kilómetros, con trenes que alcanzarán velocidades de entre 160 y 200 km/h. Esto reducirá considerablemente los tiempos de traslado y ofrecerá una alternativa moderna para miles de trabajadores y viajeros.

El tramo Saltillo-Monterrey comprenderá 111 kilómetros, mientras que el tramo Derramadero-Ramos Arizpe abarcará 35 kilómetros, con trenes que alcanzarán velocidades de entre 160 y 200 km/h. FOTO: VANGUARDIA

Según el secretario Esteva, la demanda estimada es de 7 millones de pasajeros al año, quienes podrán desplazarse entre las zonas metropolitanas de Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, impulsando tanto el turismo como la economía regional.

El recorrido total de 396.34 km conectará comunidades de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fortaleciendo el corredor ferroviario del noreste. En esta primera etapa, las obras comenzaron en Unión San Javier, donde se construirá una de las estaciones clave, además de la de Villa Aldama.

DAN BANDERAZO DE OBRAS DESDE TAMAULIPAS

El arranque formal de las obras se realizó en Tamaulipas, con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que el tren marcará “un nuevo paso en la conectividad ferroviaria del norte del país”. Aseguró que la infraestructura fortalecerá la posición de Nuevo Laredo como la principal frontera económica de América Latina.

El secretario Esteva informó que el tramo Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo comprende 136.48 km de vía sencilla, con tres estaciones principales: Nuevo Laredo, Anáhuac y Lampazos, además de laderos cada 20 km para optimizar el tránsito entre trenes de carga y pasajeros.

La ceremonia contó con la presencia de Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, autoridades locales, empresarios y representantes del sector ferroviario, quienes coincidieron en que el proyecto detonará empleos, inversión y crecimiento industrial.

UN PROYECTO QUE IMPULSA EL DESARROLLO REGIONAL

El tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo no solo facilitará la movilidad, sino que también promoverá la integración económica del norte del país, uniendo a tres entidades con una alta actividad productiva e industrial. La obra se considera estratégica para conectar zonas industriales, polos logísticos y fronteras comerciales.

Sheinbaum reconoció el trabajo de ingenieros y ferrocarrileros, subrayando que este tipo de proyectos “recuperan la esencia del ferrocarril mexicano y lo ponen al servicio de la gente”. Asimismo, reiteró que el sistema ferroviario nacional será una herramienta clave para disminuir emisiones, reducir costos y generar empleo local.

El gobierno federal prevé que el tren entre en operación en los próximos años, integrando progresivamente las rutas hacia Santa Catarina, Monterrey y Ciudad de México, con el objetivo de reactivar una red ferroviaria moderna y sostenible.

LO QUE SE SABE DEL TREN SALTILLO-MONTERREY

• El tramo Saltillo–Nuevo Laredo medirá 396.34 km y conectará tres estados del norte de México.

• El proyecto ferroviario beneficiará a más de 7 millones de pasajeros al año.

• La velocidad promedio de los trenes será de entre 160 y 200 km/h.

