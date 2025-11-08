Ven viable que tren Saltillo-Monterrey tarde hora y media; es un buen avance, dice experto

“Estamos hablando de trenes que van a velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora para ir, desde Monterrey a Nuevo Laredo, en poco menos de dos horas, y de Saltillo en tres horas y media” , expuso.

Andrés Lajous Loaeza , director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), detalló que el tiempo aproximado de traslado entre las capitales de Coahuila y Nuevo León será de 90 minutos.

La mañana de ayer se dio el banderazo de arranque de obra del tren de pasajeros entre Saltillo y Nuevo Laredo en el tramo que va de ese municipio a El Sauz.

La hora y media de recorrido que se pretende que tarde el tren de pasajeros entre Saltillo y Monterrey , no solo es viable sino además es un “buen avance” en términos de movilidad entre ambas ciudades.

Al respecto, el exdelegado en Coahuila de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Coahuila (SICT), afirmó en entrevista para VANGUARDIA que el tiempo es viable por la velocidad que se pretende que alcance.

“Se puede mejorar con operación, pero una hora y media a lo que luego puede suceder con la neblina, con la cantidad de tráileres y en otro medio modal, creo que es un buen avance como primer paso”, mencionó.

Asimismo, explicó que cuando se trata de trenes interurbanos, la finalidad es llegar al destino en el menor tiempo posible, por lo que pierde el sentido del uso del tren tener muchas estaciones y por tanto hacer muchas paradas.

Indicó que es positivo que el proyecto avance con el arranque de la obra, aunque aún está pendiente resolver la movilidad interna de las ciudades que permita llevar pasajeros a las estaciones.

“Falta resolver la problemática interna urbana de movilidad entre Saltillo y Ramos Arizpe desde puntos de trabajo en la zona norte, ahí en la zona urbana residencial, que conlleva a mucho más estaciones y una velocidad de operación muchísimo menor a la que tiene un tren interurbano”, expuso.

En ese sentido, apuntó que con la construcción del tren, se establecen condiciones para implementar vagones en las mismas vías que permitan generar un tren suburbano que permita el traslado de personas al interior de la Región Sureste de Coahuila.

“Se puede colocar este tren en las mismas vías que ya estarán colocando por medio del tren federal, ya ahí con una menor inversión, pero la diferencia sería la cantidad de viajes en la misma vía.

“Hacia Monterrey pueden salir tres o cuatro trenes al día, que es lo que va a pasar, que es muy parecido a lo que está pasando en el Tren Maya, y al mismo tiempo tener aquí 15 viajes o 20 viajes en la misma vía con distintos trenes.

“No es necesario que sean trenes de alta velocidad, pueden ser 80 o 90 kilómetros por hora que funcionan muy bien, funcionarían muy bien para este fin suburbano”, puntualizó.