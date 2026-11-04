Saltillo será sede del Premio Lidera 2027; esperan 5 mil visitantes

El alcalde Javier Díaz González y la secretaria de Vinculación Ciudadana, María Bárbara Cepeda Boehringer, anunciaron que Saltillo será la sede del Premio Lidera 2027, una plataforma de formación integral que impulsa el talento y el liderazgo de los alumnos de la Red de Colegios Semper Altius, Red Prepa Anáhuac y OAK International. El evento se llevará a cabo del 28 de abril al 1 de mayo. La competencia contempla más de 40 concursos distribuidos en seis categorías: Ciencias Exactas, Emprendimiento, Arte, Habilidades Escritas y Orales, Investigación y Tecnología. Se espera la llegada de alrededor de 5 mil visitantes, incluyendo 63 delegaciones provenientes de 25 estados de la República, así como instituciones educativas de Centro y Sudamérica. Las sedes serán Expo Coahuila y la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga.

El alcalde destacó que en los últimos meses la ciudad ha sido sede de eventos nacionales e internacionales como la Cumbre Nacional de Mujeres Empresarias ONTOP, la Convención Nacional Ganadera, la Convención de CANACINTRA y el Rodeo Saltillo 2026. “Saltillo es una de las ciudades más competitivas del país y la capital más segura de México, lo que permite ofrecer la tranquilidad y confianza que requieren eventos de esta magnitud”, señaló Díaz González.

María Bárbara Cepeda informó que el evento generará una derrama económica superior a los 40 millones de pesos, beneficiando a hoteleros, restauranteros, transportistas y prestadores de servicios turísticos de la región. “Este logro es el resultado del trabajo en equipo entre instituciones educativas, sociedad civil, sector turístico, iniciativa privada y gobierno”, expresó. El padre Marcos Salazar, director general del Cumbres International School Saltillo, agradeció a las autoridades el respaldo a los proyectos de los jóvenes. Por su parte, la alumna Ana Isabella Fuentes Lozano señaló que el objetivo es que los participantes regresen a sus colegios no solo con un reconocimiento, sino con aprendizajes y la convicción de que sus talentos pueden servir a los demás.