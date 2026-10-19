Saltillo: STUAC ofrecerá atención psicológica gratuita a trabajadores universitarios

El servicio se brindará de 15:00 a 20:00 horas en las oficinas sindicales de Saltillo, con consultas individuales de una hora a cargo de Diana Sánchez González, psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC) ofrecerá atención psicológica gratuita a sus agremiados, como parte de una iniciativa para atender las necesidades emocionales de los trabajadores y contribuir a su bienestar personal y laboral.

David Hernández Barrera, coordinador de Extensión Universitaria, informó que el programa surgió de las gestiones de Nora Mireya Ramírez, secretaria general del STUAC, y del trabajo de la Subcoordinación de Responsabilidad Social de la UAdeC, encabezada por Daniela Valdés Barrón.

La iniciativa busca acercar herramientas de acompañamiento psicológico a los trabajadores universitarios y ofrecerles un espacio para atender situaciones emocionales que puedan afectar su calidad de vida.

BUSCAN ACERCAR APOYO EMOCIONAL A LOS AGREMIADOS

El servicio forma parte de las acciones impulsadas para reconocer la salud mental como un componente del bienestar integral, tanto en el ámbito personal como en el laboral.

Mediante las consultas individuales, los trabajadores podrán acceder a orientación psicológica sin costo, en un espacio destinado a atender sus necesidades emocionales.

El sindicato destacó la importancia de facilitar el acceso a este tipo de atención para contribuir al desarrollo personal de sus integrantes y fortalecer su bienestar.

ATENCIÓN EN OFICINAS SINDICALES

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del STUAC, ubicadas en avenida 18, esquina con avenida 3, en la colonia Antigua Lourdes, en Saltillo.

Para solicitar información sobre el servicio y las consultas, pueden comunicarse al teléfono 844 387 2930.