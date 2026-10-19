Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila forma lazo rosa en apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama

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    Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila forma lazo rosa en apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama
    La comunidad de la Universidad Autónoma de Coahuila formó un lazo rosa en la explanada de la Rectoría para promover la prevención y la solidaridad con quienes enfrentan el cáncer de mama. CORTESÍA

El testimonio de una universitaria sobreviviente marcó la jornada de sensibilización, prevención y solidaridad en la institución

La comunidad de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) formó un lazo rosa en la explanada de la Rectoría, en Saltillo, como símbolo de esperanza, solidaridad y compromiso con la prevención del cáncer de mama, en una actividad encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez.

Durante la jornada, autoridades universitarias, estudiantes y trabajadores participaron en esta actividad de sensibilización, que busca promover la detección oportuna de la enfermedad y fortalecer el acompañamiento a las mujeres que enfrentan un diagnóstico, así como a sus familias.

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En su mensaje de bienvenida, la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, señaló que el lazo rosa representa un abrazo solidario para quienes atraviesan por esta enfermedad y sus seres queridos.

Subrayó que la comunidad universitaria tiene la responsabilidad de impulsar una cultura de prevención, promover el cuidado de la salud y brindar respaldo a quienes enfrentan este proceso.

COMPARTE UNIVERSITARIA SU EXPERIENCIA DE SUPERVIVENCIA

Uno de los momentos centrales de la actividad fue el testimonio de Nilda Margarita Iglesias Abramo, integrante de la comunidad universitaria y sobreviviente de cáncer de mama, quien relató su experiencia desde el diagnóstico que recibió en 2022 hasta las etapas de tratamiento y recuperación.

Explicó que enfrentarse a la enfermedad significó vivir momentos de miedo, incertidumbre y vulnerabilidad, particularmente durante la mastectomía y las sesiones de quimioterapia.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez llamó a fortalecer el acompañamiento médico y psicológico para las personas que enfrentan la enfermedad.
El rector Octavio Pimentel Martínez llamó a fortalecer el acompañamiento médico y psicológico para las personas que enfrentan la enfermedad. CORTESÍA

Sin embargo, destacó que el amor por su hijo, el apoyo de sus seres queridos y la solidaridad que encontró en su entorno laboral fueron fundamentales para continuar adelante.

Al dirigirse a las mujeres que atraviesan por una situación similar, las invitó a buscar apoyo, expresar sus emociones y avanzar paso a paso durante el tratamiento.

“Soy una mujer, soy madre, soy sobreviviente de cáncer de mama y soy testimonio de que, aun después de los momentos más difíciles, podemos volver a levantarnos y mirar hacia el futuro con esperanza”, expresó.

Su participación permitió visibilizar los desafíos emocionales y físicos que acompañan a la enfermedad, así como la importancia de contar con redes de apoyo durante el proceso de recuperación.

LLAMA RECTOR A FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó la necesidad de generar espacios de sensibilización y acompañamiento para las personas que enfrentan el cáncer de mama y sus familias.

Convocó a la comunidad universitaria a mantener la unidad y trabajar de manera conjunta para brindar apoyo mediante acciones de prevención, atención médica y acompañamiento psicológico, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

$!Funcionarios universitarios destacaron la responsabilidad de la comunidad universitaria en la promoción de la salud, la prevención y la detección oportuna.
Funcionarios universitarios destacaron la responsabilidad de la comunidad universitaria en la promoción de la salud, la prevención y la detección oportuna. CORTESÍA

“En una manada nadie camina solo”, expresó el rector al referirse a la importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo durante los momentos difíciles.

Asimismo, reconoció a Nilda Margarita Iglesias Abramo y a todas las personas que han enfrentado la enfermedad, además de recordar a quienes han fallecido a causa de ella.

Con esta actividad, la UAdeC reiteró la importancia de promover la prevención, el respeto y la solidaridad, e hizo un llamado a la población a informarse sobre el cáncer de mama, acudir a los servicios de salud y mantener una atención oportuna.

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