Saltillo: suman 18 rutas de transporte público quebradas en tres años

Desde 2023, el sistema de transporte público en Saltillo ha registrado una reducción sostenida en el número de rutas en operación.

Una solicitud de información promovida por VANGUARDIA reveló que en ese año funcionaban 37 rutas, cifra que ha ido disminuyendo con el tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nadie se va a quedar sin transporte público; actualmente hay 20 rutas’: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

La administración municipal actual comenzó con 20 rutas, por lo que actualmente hay solamente 19. Desde marzo del año pasado, el alcalde de Saltillo Javier Diaz González expuso que desde ese momento se había detectado la posibilidad de que el número de rutas se redujera a 18.

Entre 2023 y 2026 se perdieron las rutas 1A, 1B, 2A, 6, 14, Colosio, K6, La Torre, Misión, Nuevo Mirasierra, Pacheco, 8 Ampliación, 8 IMSS, 18 Directa, Vista IMSS, Vista y 2 Directa.

A ello cabe agregar que se sumaron en octubre del año pasado las dos rutas troncales gratuitas que conforman el programa “Aquí Vamos Gratis”, que ha generado desde entonces 2.4 millones de traslados y ha significado un ahorro de 32.4 millones de pesos para los usuarios saltillenses.

MODELO TIENDE A QUEBRAR

En mayo del 2025, el titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, expuso que en Saltillo las rutas concesionadas tienen una tendencia a quebrar por el modelo de negocio que tienen.

TE PUEDE INTERESAR: Movilidad en Saltillo no está pensada para las mujeres; señalan rezagos en seguridad y planeación

“Tenemos un sistema de transporte colapsado que trae una tasa de quiebra, por decirlo de la mejor manera, como de una empresa cada tres meses. Digamos que ese es el primer lado, la realidad. El segundo tiene que ver con la incapacidad que tienen las empresas actualmente constituidas para acceder a financiamiento. No hay manera, ya fuimos, preguntamos, consultamos, buscamos alternativas”, dijo entonces de la Rosa Molina.

POBLACIÓN CRECIÓ 5.43%

Cabe señalar que mientras se han reducido las rutas de transporte público que operan actualmente en la ciudad, la cantidad de habitantes ha incrementado en 5.4 por ciento.

De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Población (Conapo), en la ciudad se proyectaron 944 mil 578 habitantes en 2023, mientras que en 2026 la proyección fue de 995 mil 860.