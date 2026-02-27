Movilidad en Saltillo no está pensada para las mujeres; señalan rezagos en seguridad y planeación

La movilidad en Saltillo no incorpora plenamente la perspectiva de género ni garantiza condiciones de seguridad en los traslados, señalaron participantes en el encuentro “Tequios y Telares Coahuila: el transporte que nosotras queremos”. Durante el ejercicio, especialistas, activistas, académicas y usuarias del transporte expusieron que el sistema presenta rezagos en su planeación, así como limitaciones en conectividad, accesibilidad e información para la toma de decisiones. TE PUEDE INTERESAR: Espera el Tecnológico de Saltillo mil 200 nuevos alumnos para el semestre agosto-diciembre Trasladarse implica, para muchas personas, ajustar horarios, rutas o puntos de abordaje para reducir riesgos, además de enfrentar condiciones como paradas sin iluminación suficiente, banquetas incompletas o unidades que no son de piso bajo. También se expuso que el modelo actual mantiene esquemas que no integran de forma completa los trayectos dentro de la ciudad, lo que se refleja en recorridos fragmentados y tiempos de traslado extendidos.

Como parte del análisis, se subrayó que el sistema no considera las necesidades diferenciadas de la población, en particular de mujeres que, además de trabajar, realizan labores de cuidado y deben trasladarse con niñas, niños, personas adultas mayores o familiares enfermos, lo que implica recorridos múltiples y horarios distintos a los contemplados en la planeación actual. En el encuentro se planteó que el transporte público debe considerarse como un derecho y no únicamente como un servicio sujeto a criterios de operación, a fin de garantizar la posibilidad de desplazamiento en condiciones de seguridad para todas las personas. EXPONEN PROPUESTAS Entre las propuestas presentadas se encuentran la instalación de botones de pánico, sistemas de videovigilancia en tiempo real, mejora en la iluminación de paradas, habilitación de espacios seguros, así como el desarrollo de aplicaciones de emergencia conectadas con autoridades. También se planteó la capacitación de operadores, la regulación de plataformas de transporte y la incorporación de mujeres en la toma de decisiones del sistema. Las reflexiones derivadas del encuentro formarán parte de una agenda nacional impulsada por organizaciones civiles.

Desde Transparencia Mexicana se informó que el trabajo continuará más allá del foro. “No queremos que solo se quede en un momento y en un encuentro. Muy pronto publicaremos esta agenda que se ha construido con la perspectiva de operadoras, usuarias, instituciones públicas y organizaciones civiles para que cada quien desde su propia trinchera podamos seguir exigiendo un transporte público más íntegro, más incluyente y más seguro”. Por su parte, la directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Sara Martha Arizpe Ramos, señaló que el objetivo es dar seguimiento a lo planteado en el encuentro. “Nos interesa mucho que esto trascienda, entonces todo esto que salió se va a trabajar para que eventualmente se convierta en una realidad y nos encargaremos de eso nosotros como Consejo Cívico”. TE PUEDE INTERESAR: Llama Javier Díaz González seguir trabajando por amor a Saltillo Agregó que la organización del encuentro se realizó desde una postura ciudadana y apartidista, que se extendió invitación a autoridades municipales y estatales vinculadas al tema de movilidad. Sin embargo, no todas aceptaron participar. “La presencia de las personas habla y la ausencia también”, expresó. El encuentro reunió a representantes de academia, sociedad civil, instituciones públicas y ciudadanía interesada en la mejora del transporte, quienes coincidieron en la necesidad de incorporar la perspectiva de género y fortalecer las condiciones de seguridad en la movilidad.

