Saltillo: tras denunciar extorsión, anestesiólogo alcanza acuerdo reparatorio en caso de niña fallecida en procedimiento dental

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Saltillo: tras denunciar extorsión, anestesiólogo alcanza acuerdo reparatorio en caso de niña fallecida en procedimiento dental
    La Fiscalía confirmó que la causa del fallecimiento fue una reacción alérgica a la anestesia que no fue detectada a tiempo durante el procedimiento. ARCHIVO

La Fiscalía informó que la odontopediatra involucrada en el caso continúa bajo proceso mientras se concluye la investigación

Tras ventilar presuntas extorsiones en el proceso penal en su contra por la muerte de una paciente odontopediátrica en Saltillo, el anestesiólogo José Ángel Zamora logró llegar a un acuerdo de reparación con la familia afectada.

En recientes días, medios nacionales dieron a conocer que José Ángel Zamora Ríos, quien se vio involucrado en el fallecimiento de una niña de cuatro años tras un procedimiento odontopediátrico, había revelado que durante el proceso penal que enfrenta por el caso había sido víctima de extorsiones y presiones por parte de las autoridades.

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El caso se registró en abril del año pasado, cuando las autoridades registraron el fallecimiento de la menor en el hospital Christus Muguerza, tras ser trasladada de emergencia desde una clínica dental ubicada en la calle Reynosa de la colonia República, donde había sido atendida por la odontopediatra Juana y el anestesiólogo José “N”.

Al arribar al lugar y recopilar información, la Fiscalía confirmó que la muerte se había registrado en la propia clínica a causa de una alergia a la anestesia que no había sido identificada a tiempo.

De acuerdo con el médico José Ángel Zamora, este caso tuvo un final fatal ante una decisión tomada por Juana “N”, quien asevera que no le reportó sobre la alergia de la menor.

Después de varios meses en que el caso ha estado en la opinión pública, el médico ventiló una serie de audios y mensajes donde asegura que las autoridades le han pedido dinero para resolver su caso.

En los audios y los mensajes se expuso la participación de Abel “N”, quien sería un perito adscrito a la Fiscalía, así como la de un abogado que asegura es cercano a una de las dos aseguradoras que denunció, las cuales lo abandonaron tras el caso.

“No has hecho eso, Zamora, ya viene la vinculación, te van a dar en tu madre. Empeña tu alma, cabrón, te van a quitar la cédula profesional, güey. Te quitan la cédula y a lo mejor te ponen homicidio doloso y vas al bote. Consíguelo con tus familiares, hipoteca tu casa, cabrón”, dice el audio de la conversación con Abel “N”.

Además, en los mensajes ventilados se expone que también ha sufrido una especie de amenazas donde le aseguran que ha continuado brindando servicios de anestesiología, por lo que la información podría exponerse ante el juez de su caso con el objetivo de cambiarle la medida cautelar.

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Sin embargo, este domingo, la Fiscalía General del Estado confirmó que tanto la familia como el anestesiólogo lograron un acuerdo reparatorio de forma diferida, por lo cual, en tanto se cumpla el mismo, el médico concluirá con su procedimiento.

Por otro lado, indicaron que la odontopediatra Juana “N” todavía permanece bajo proceso, a la espera de que la Fiscalía concluya la investigación del caso.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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