Saltillo: UAAAN entrega tapas a fundación que apoya a niños con leucemia

Estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) realizaron la cuarta entrega de tapas de plástico a la Fundación Súmate al Amor, organización que brinda apoyo a niñas y niños con leucemia. La aportación fue recibida por Diana Flores Vara y Ana María Jiménez Reyna, representantes de la fundación. Por parte de la UAAAN acudieron Víctor Samuel Peña Olvera, jefe del Departamento de Ciencias del Suelo; Patricia García, responsable del proyecto Buitres Integrados en el Desafío Ambiental (BIDA), así como estudiantes de Servicio Social, docentes y personal de campo.

La campaña busca aprovechar los residuos plásticos mediante su reciclaje y, al mismo tiempo, contribuir con la labor de la organización en favor de menores que enfrentan tratamientos contra el cáncer. RECICLAJE CON CAUSA SOCIAL Patricia García agradeció la participación de estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad que se han incorporado al proyecto BIDA, cuyo propósito es reducir el impacto ambiental generado por los residuos plásticos y canalizar las aportaciones para apoyar a la fundación.

“Cada tapita es una aportación para ayudar a un niño y a nuestro medio ambiente. El proyecto es una alternativa de reciclaje del plástico, además de ayudar a la sociedad”, señaló. La responsable del proyecto invitó a quienes ya participan a mantener sus aportaciones y a más integrantes de la comunidad universitaria a incorporarse a la iniciativa.

Por su parte, Diana Flores Vara reconoció la colaboración de la comunidad universitaria y extendió una invitación para conocer directamente las actividades que realiza la Fundación Súmate al Amor en apoyo a menores con leucemia.