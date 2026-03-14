Saltillo: UAdeC busca alianza con ‘El Español’ Álvarez (hermano de El Canelo) para impulsar el boxeo universitario

La Universidad Autónoma de Coahuila busca establecer un vínculo con el exboxeador Rigoberto Álvarez, conocido como “El Español”, con el objetivo de fortalecer la práctica del pugilismo entre su comunidad estudiantil.

El acercamiento contempla la posibilidad de que el también hermano del excampeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez colabore con la institución en actividades relacionadas con la formación, promoción y desarrollo de este deporte dentro de la máxima casa de estudios.