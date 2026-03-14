Saltillo: UAdeC busca alianza con ‘El Español’ Álvarez (hermano de El Canelo) para impulsar el boxeo universitario

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Saltillo: UAdeC busca alianza con ‘El Español’ Álvarez (hermano de El Canelo) para impulsar el boxeo universitario
    Rigoberto Álvarez podría colaborar con la Universidad Autónoma de Coahuila para fortalecer el boxeo entre estudiantes. CORTESÍA

La institución analiza colaboración para fortalecer la práctica del pugilismo entre estudiantes y ampliar oportunidades deportivas dentro de sus programas

La Universidad Autónoma de Coahuila busca establecer un vínculo con el exboxeador Rigoberto Álvarez, conocido como “El Español”, con el objetivo de fortalecer la práctica del pugilismo entre su comunidad estudiantil.

El acercamiento contempla la posibilidad de que el también hermano del excampeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez colabore con la institución en actividades relacionadas con la formación, promoción y desarrollo de este deporte dentro de la máxima casa de estudios.

$!Durante su visita, Rigoberto Álvarez aprovechó para conocer el pueblo mágico de Arteaga.
Durante su visita, Rigoberto Álvarez aprovechó para conocer el pueblo mágico de Arteaga. CORTESÍA

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La intención es brindar mayor atención al boxeo universitario, así como impulsar espacios de entrenamiento, asesoría y desarrollo deportivo para estudiantes interesados en esta disciplina.

Con esta iniciativa, la Universidad busca ampliar las oportunidades deportivas y fomentar la participación de los jóvenes en actividades que contribuyan a su formación integral.

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