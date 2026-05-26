Nueva ruta RS-211 en Saltillo es una respuesta a la petición ciudadana de mejora en el transporte

El alcalde Javier Díaz González informó que esta nueva opción de movilidad busca fortalecer la cobertura del sistema de transporte urbano y mejorar los tiempos de traslado para miles de personas que diariamente recorren grandes distancias para llegar a sus trabajos, escuelas y centros de actividad.

SALTILLO, COAH.- Como respuesta a una de las principales solicitudes de usuarios del transporte público, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha la nueva ruta alimentadora RS-211, la cual ya brinda servicio conectando distintos sectores del sur y norte de la ciudad.

El Edil explicó que la creación de la ruta surge tras las constantes peticiones de habitantes de diversas colonias que demandaban una alternativa de conexión más eficiente, especialmente luego de la desaparición de la antigua ruta 14.

“Es una alternativa importante para las personas que diariamente se trasladan del sur al norte de Saltillo y viceversa, ampliando la cobertura del transporte público y mejorando la conectividad en distintos sectores de la ciudad”, expresó.

La nueva ruta RS-211 opera actualmente con 12 unidades y maneja frecuencias de paso de entre 10 y 20 minutos, dependiendo del horario y flujo de usuarios.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), el recorrido fue diseñado para complementar el sistema troncal existente y ofrecer una conexión distinta a la de otras rutas ya establecidas.

En su trayecto de sur a norte, la RS-211 inicia en el bulevar Francisco I. Madero, continúa por Paseo de las Flores y toma el bulevar Emilio Arizpe de la Maza rumbo al norte de la ciudad.

Posteriormente, se incorpora a prolongación Urdiñola y al periférico Luis Echeverría, avanzando hasta el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, para después conectar con Venustiano Carranza y el bulevar Luis Donaldo Colosio, concluyendo el recorrido en la zona del bulevar Isidro López Zertuche.

En el sentido contrario, de norte a sur, la ruta parte desde Isidro López Zertuche y Colosio, avanzando nuevamente hacia Nazario Ortiz y el periférico Luis Echeverría para retornar hacia el sur de Saltillo.

Las autoridades municipales destacaron que el nuevo servicio mantiene las mismas tarifas del sistema actual: 15 pesos en pago general sin tarjeta y 13 pesos utilizando la tarjeta “Aquí Vamos”. Además, estudiantes pagarán 8 pesos, adultos mayores 6 pesos y las personas con discapacidad podrán viajar de manera gratuita.

El Municipio aseguró que continuará evaluando las necesidades de movilidad en distintos sectores de Saltillo con el objetivo de fortalecer la conectividad y ofrecer alternativas de transporte más eficientes y accesibles para la ciudadanía.