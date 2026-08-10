Saltillo: UAdeC prepara a docentes para recibir a estudiante con discapacidad visual

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Facultad de Psicología Unidad Sureste, en Saltillo, puso en marcha una capacitación dirigida al personal docente para fortalecer la atención a estudiantes con discapacidad visual. El curso “Trato digno y formas adecuadas de interacción con personas con discapacidad” fue organizado por el Comité de Inclusión, ante el próximo ingreso de una alumna con discapacidad visual a la Facultad de Psicología.

Josué Lara, jefe de Admisiones de la Dirección de Asuntos Académicos, y José González Tovar, director de la Facultad de Psicología, señalaron que el objetivo es contribuir a eliminar las barreras que pueden limitar la participación, el aprendizaje y la integración plena de quienes presentan alguna discapacidad. La capacitación se realizó el 7 de agosto y estuvo a cargo de Erasmo Ramos Gil, fundador de AMEVER, A.C., quien compartió conocimientos y experiencias encaminados a promover una interacción respetuosa, empática y adecuada. SENSIBILIZACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA González Tovar explicó que el taller inició con una etapa de sensibilización enfocada en la empatía y la vivencia directa. Mediante dinámicas participativas, entre ellas el uso de vendas en los ojos, los docentes experimentaron algunos de los desafíos que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad visual para desplazarse, orientarse e interactuar dentro del campus.

La jornada también permitió revisar conceptos relacionados con inclusión, equidad y discapacidad, además de analizar acciones concretas que pueden aplicarse en el ámbito docente para combatir prejuicios y favorecer condiciones de igualdad. Entre las estrategias abordadas se encuentran los ajustes necesarios en la enseñanza, entendidos como modificaciones y adaptaciones que permiten que el estudiante alcance los mismos objetivos establecidos en el plan de estudios que el resto de sus compañeros. El director de la Facultad de Psicología añadió que el plan contempla replicar el taller entre los estudiantes de nuevo ingreso que compartirán aula con la joven, con el propósito de generar desde el inicio un entorno de compañerismo, respeto y trato digno. La Facultad cuenta, además, con experiencia previa en este ámbito, pues actualmente una estudiante con discapacidad visual cursa el noveno semestre y se encuentra próxima a concluir su formación profesional.

ACCESIBILIDAD DESDE EL PROCESO DE ADMISIÓN Por su parte, Josué Lara destacó que el acompañamiento institucional comienza desde la etapa de selección e ingreso. Explicó que, al llenar su solicitud de admisión, la aspirante informó sobre su condición en el cuestionario inicial, lo que permitió a la Dirección de Asuntos Académicos realizar las gestiones necesarias ante el Ceneval. Como resultado, se habilitó un examen de admisión elaborado íntegramente en sistema Braille, tanto en la prueba como en la guía de estudio. Durante la aplicación, la UAdeC acondicionó un cubículo especial para ofrecerle condiciones adecuadas, reducir los distractores auditivos del entorno y facilitar el desarrollo de la evaluación.

La aspirante también contó con el acompañamiento de un familiar y con la asesoría presencial de un especialista en Braille enviado por el organismo evaluador, quien brindó orientación durante la jornada. Lara señaló que este tipo de capacitaciones se extenderá a escuelas, facultades, institutos y centros de investigación de la UAdeC cuando se tenga previsto el ingreso de estudiantes con discapacidad visual, con el propósito de anticipar las necesidades de accesibilidad y fortalecer una atención universitaria incluyente.

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