Saltillo: UAdeC prepara ‘Luminarias del alma’ para celebrar el Día de Muertos

Con altares, expresiones artísticas y un concurso de catrines y catrinas, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llevará a cabo el festival de Día de Muertos “Luminarias del alma”, que este año tendrá como eje el concepto “No mueren, migran”. La actividad se realizará el próximo 28 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en la explanada de Rectoría, como parte de las acciones de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Unidad Sureste para promover la preservación de las tradiciones mexicanas dentro de la comunidad universitaria.

La edición de este año estará dedicada a la idea de que las personas que mueren no desaparecen, sino que sus almas trascienden hacia otros planos, concepto que será abordado mediante las distintas expresiones que formarán parte de la jornada. Entre las actividades se contempla la exhibición de un altar de muertos, además de la presentación del resultado de un taller impartido por el maestro José Antonio Ferlun, en el que se intervino una pieza de madera de más de dos metros de altura que representa el alma. CONVOCAN A CATRINES Y CATRINAS Como parte del programa se desarrollará el Concurso de catrines y catrinas, dirigido a estudiantes de las escuelas, facultades e institutos de la Unidad Sureste. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 23 de octubre y podrán realizarse mediante el formulario habilitado por la Universidad.

El 28 de octubre, a las 19:00 horas, los participantes deberán permanecer en el espacio asignado por los organizadores y presentar ante el jurado una breve explicación sobre el personaje que representan. Para la evaluación se considerarán aspectos como creatividad, imagen y estética del vestuario, presencia escénica y conocimiento del traje o personaje al que se hace referencia. La participación se desarrollará de las 19:00 a las 20:30 horas, de manera que, además del jurado, los asistentes al festival puedan apreciar las caracterizaciones. ABREN REGISTRO PARA ALTARES La convocatoria también contempla una exposición de altares de muertos, dirigida a escuelas, facultades, academias, dependencias e institutos de la Unidad Sureste.

El registro permanecerá abierto del 7 al 23 de octubre de 2026 y podrá realizarse mediante el formulario correspondiente. Los participantes podrán elegir libremente el tema y dedicar el altar al personaje de su preferencia. Después de completar el registro, personal del Departamento de Difusión Cultural de la Coordinación de la Unidad Sureste se comunicará con los responsables para confirmar su participación y revisar la disponibilidad de horarios. Con estas actividades, la Universidad busca incorporar las expresiones vinculadas con el Día de Muertos a la vida universitaria y generar espacios de convivencia en torno a una de las tradiciones más representativas de México.