¿Se acabaron los incendios en baldíos de Saltillo? Tras racha de enero-mayo, aún hay dos al día

Tras la racha de incendios en terrenos baldíos y recicladoras ocurrida en Saltillo durante los primeros meses de 2025, la tendencia se ha reducido, aunque no ha terminado.

De acuerdo con datos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos (PC), entre el primero de enero y el 15 de mayo se registró un total de mil 437 incendios diversos.

En esta categoría se incluyen todos aquellos incendios presentados en terrenos baldíos, arroyos y recicladoras. Por tanto, hubo un promedio de 10.64 incendios diarios en ese lapso.

Durante ese periodo, según la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se detuvo a 17 personas por provocar deliberadamente los siniestros. Hasta la fecha, la dependencia no ha encontrado un móvil aparente.

Desde el 16 de mayo hasta el 30 de julio de este año, se registraron en la ciudad 198 incendios diversos, es decir, un promedio de 2.6 diarios, y desde entonces no se ha detenido a ninguna persona por incendios intencionales.

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de julio de 2024, se acumularon 967 incendios diversos, mientras que en el mismo lapso de 2025 la cifra fue de mil 635, lo que representa un aumento del 69 por ciento.

CAMBIÓ LA PENA Y NO HUBO MÁS DETENIDOS

Tras la acumulación de incendios provocados en los primeros meses de 2025, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad endurecer las sanciones por provocar incendios en áreas urbanas.

A finales de mayo, se estableció una sanción de entre 800 y 1,500 UMA’s (hasta 169 mil 710 pesos) para quienes provoquen incendios en lotes baldíos, vía pública, bienes del dominio público, áreas municipales, casas o predios con actividad comercial, cuando ello implique un peligro para la seguridad colectiva, ya sea de forma intencionada o por omisión de las normas de cuidado ambiental.

Asimismo, se aprobó que por tirar basura y/o escombro en terrenos baldíos, arroyos, bulevares, carreteras, camellones o cualquier lugar donde esté expresamente prohibido hacerlo, se aplique una multa de hasta 45 mil 256 pesos.

No obstante, desde la implementación de estas modificaciones no se ha detenido a ninguna persona por causar incendios deliberadamente, manteniéndose la cifra de 17 detenciones en los primeros cinco meses del año.

HERRAMIENTA

INCENDIOS DIVERSOS (terrenos baldíos, arroyos, pastizal, basura y recicladoras)

- Enero - 15 mayo 2025: 1,437 incendios (10.64 diarios)

- 16 mayo 2025 - 30 julio 2025: 198 incendios (2.6 diarios)

Fuente: Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo