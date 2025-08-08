Catedral de Saltillo está alineada con astros; eje de la nave coincide con el solsticio de verano

Un estudio liderado por el arquitecto e historiador Arturo Villarreal Reyes pretende demostrar que la Catedral de Santiago en Saltillo fue construida en alineación con los astros, un fenómeno que puede apreciarse durante el solsticio de verano. Se encontró que, durante el solsticio de verano, la luz del ocaso que entra por el ventanal poniente del tambor de la cúpula se alinea casi a la perfección con el ventanal del oriente. TE PUEDE INTERESAR: Avanza coordinación para el tren interurbano en Coahuila

“Es obvio que dicha ventana que ve hacia el poniente trató de alinearse con la ventana que ve hacia el oriente. O sea, el sol estaba adentrándose casi paralelo al eje de la nave principal. Claro, nunca lo llegó a alcanzar. ¿Por qué? Porque estaba saliendo el sol. Cuando se orientó la nave, salió el sol detrás de la sierra. Por eso no es perfecto. Tenemos que entender que la intención de alinearlo estaba ahí, pero no tenían los instrumentos de precisión que tenemos ahora”, explicó. Agregó que esta alineación responde a una práctica milenaria en la que, si se coloca una vara en el piso durante el solsticio de invierno, se marca una línea recta con la sombra, aunque teóricamente se logra con el horizonte despejado, escenario que es imposible en Saltillo por la presencia de la Sierra de Zapalinamé. El académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) explicó que este es el primer estudio de arquiastronomía que se realiza en el noreste de México.