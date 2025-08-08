Catedral de Saltillo está alineada con astros; eje de la nave coincide con el solsticio de verano
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Es el primer estudio de arqueoastronomía realizado en el noreste de México, que analiza la relación entre arquitectura y fenómenos astronómicos
Un estudio liderado por el arquitecto e historiador Arturo Villarreal Reyes pretende demostrar que la Catedral de Santiago en Saltillo fue construida en alineación con los astros, un fenómeno que puede apreciarse durante el solsticio de verano.
Se encontró que, durante el solsticio de verano, la luz del ocaso que entra por el ventanal poniente del tambor de la cúpula se alinea casi a la perfección con el ventanal del oriente.
TE PUEDE INTERESAR: Avanza coordinación para el tren interurbano en Coahuila
“Es obvio que dicha ventana que ve hacia el poniente trató de alinearse con la ventana que ve hacia el oriente. O sea, el sol estaba adentrándose casi paralelo al eje de la nave principal. Claro, nunca lo llegó a alcanzar. ¿Por qué? Porque estaba saliendo el sol. Cuando se orientó la nave, salió el sol detrás de la sierra. Por eso no es perfecto. Tenemos que entender que la intención de alinearlo estaba ahí, pero no tenían los instrumentos de precisión que tenemos ahora”, explicó.
Agregó que esta alineación responde a una práctica milenaria en la que, si se coloca una vara en el piso durante el solsticio de invierno, se marca una línea recta con la sombra, aunque teóricamente se logra con el horizonte despejado, escenario que es imposible en Saltillo por la presencia de la Sierra de Zapalinamé.
El académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) explicó que este es el primer estudio de arquiastronomía que se realiza en el noreste de México.
“Siempre me había preguntado por qué la catedral estaba chueca, o sea, por qué la fachada de la catedral no coincide con el alineamiento de las fachadas. Si tú ves el atrio de la catedral, ves que un lado es más grande que el otro. El del Santo Cristo tiene una dimensión más larga del atrio en el lado sur. Cuando ves la imagen satelital, vas a observar que está chueca. He estado observando, parece que la inclinación de la catedral obedece a la orientación astronómica”, detalló Villarreal Reyes.
El arquitecto restaurador agregó que agradece el apoyo brindado por la Dra. Arely Magdiel López Montelongo y los arquitectos Héctor Vélez y Mauro Escalante.
SE PIERDEN LENGUAJES SIMBÓLICOS
Villarreal Reyes explicó que la alineación con los astros que se dio en la arquitectura prehispánica, en templos como Kukulcán, se extendió a los edificios coloniales, aunque últimamente se están perdiendo los lenguajes simbólicos.
TE PUEDE INTERESAR: A metros de Pedro Figueroa: roban camioneta en pleno día en el norte de Saltillo
Por ejemplo, el solsticio de invierno, al ser el día más corto del año y al comenzar a extenderse en los días siguientes, se asocia con la muerte y la resurrección de Jesucristo.
“Ya lo había dicho Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C. Dice que los templos se orientan a la salida del sol, para asociarlo a la divinidad. Cuando hablamos de Jesucristo, yo interpreto que estamos siguiendo al dios sol. Obviamente, en una interpretación literal, el versículo bíblico ‘yo soy la luz del mundo’. Entonces, lo que pasa es eso: la orientación de la catedral del siglo XVIII, aunque de seguro la tradición viene desde antes, quizá del siglo XVI. Por eso tienes el templo a un lado y la plaza al otro”, detalló.