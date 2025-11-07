Se atenderán daños en la Catedral de Saltillo; proceso deberá quedar listo antes de fin de año

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, confirmó que ya fue liberado el recurso del Seguro de Bienes Nacionales para atender los daños que presenta la capilla del Santo Cristo, anexa a la Catedral de Santiago en Saltillo. Los trabajos —no la obra en sí— deberán iniciar antes de que concluya el año, según las condiciones establecidas por la aseguradora.

“Ya está autorizado y etiquetado para que le depositen al restaurador y pueda atenderse. Tiene que ser antes de que se acabe este año”, explicó Aguilar.

La intervención corresponde a un siniestro por daño hidrometeorológico derivado de la granizada registrada en 2024, que provocó filtraciones en el techo y afectaciones en el aplanado del frente del templo. El proyecto contempla la atención de casi toda la fachada de la capilla, así como el pretil y las bajadas pluviales que dan hacia el callejón lateral.

“Vamos a ver si con el recurso también alcanza para intervenir algunos pretiles en la parte baja de las columnas salomónicas que están en la entrada de la Catedral, donde la gente llega y pone el pie; ya están desgastadas”, añadió.

El monto del seguro asciende a cerca de 700 mil pesos, y los trabajos estarán a cargo de una empresa local llamada Hárida, encabezada por un maestro en restauración de sitios y monumentos históricos. “No es un contratista común, es un especialista con formación técnica y académica. Es el mismo que intervino el templo de San Juan Nepomuceno”, puntualizó Aguilar.

El delegado explicó que la obra funcionará con la lógica habitual de los seguros patrimoniales. “Es como cuando te chocan el carro: tú lo llevas al taller de evaluación y la aseguradora paga al taller. Aquí, el taller es un arquitecto restaurador avalado por nosotros”, ejemplificó.

El equipo que trabajará en la restauración estará integrado por alrededor de cuatro personas, bajo supervisión directa del INAH. “Nos fue bien con este siniestro, porque no se retrasó tanto como otros casos que hay en el país”, dijo.

Aclaró que el proyecto no incluye trabajos en el interior de la Catedral. “A veces la gente empieza a decir que le van a meter mano a los retablos o a las imágenes, pero no es así; se trata de mantenimiento especializado en la fachada”, aseguró.

El funcionario detalló que los comentarios sobre posibles intervenciones internas surgieron a raíz de la exposición “Tesoros Ocultos de la Catedral de Santiago Apóstol”, organizada por el templo y el Instituto Municipal de Cultura en Casa Purcell, donde actualmente se exhiben piezas que rara vez salen del recinto.

“El padre Ledezma está buscando recursos para conservar algunas esculturas, no para restaurarlas. La conservación implica limpieza y mantenimiento; la restauración ya es reponer piezas o rehacerlas”, explicó.

Aun así, el INAH reconoce la necesidad de un futuro proyecto de conservación para los retablos de la Catedral, considerados entre los más notables del norte del país. “Están en buenas condiciones, no requieren restauración, solo conservación: limpieza, sacudido, reposición de piezas de oro faltantes, ese tipo de trabajos”, comentó.

La delegación prevé que el recurso sea depositado en las próximas semanas y que las labores en la capilla comiencen a más tardar en diciembre. “La idea es que antes de que termine el año el restaurador ya esté trabajando”, aseguró Aguilar Moreno.

TAMBIÉN INTERVENDRÁN TEMPLO DE GUADALUPE EN TORREÓN

El delegado del INAH agregó que otro de los inmuebles que serán atendidos a través del Seguro de Bienes Nacionales es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de Torreón. “También por vientos y por lluvias tuvimos daños en las torres de la capilla; se desprendieron los azulejos. Ya se autorizó el recurso, está etiquetado y aprobado para el restaurador”, explicó Aguilar Moreno.

El funcionario indicó que los trabajos se realizarán bajo la misma dinámica que la intervención en la Catedral de Santiago, con personal especializado en conservación de monumentos históricos y supervisión del INAH, a fin de garantizar la integridad arquitectónica del edificio religioso.