Se prende basura en camión recolector sobre el periférico LEA de Saltillo

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Se prende basura en camión recolector sobre el periférico LEA de Saltillo
    El camión recolector de basura quedó con humo en la parte del contenedor, aunque sin mayores daños. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El incendio no pasó a mayores, pero el tránsito se vio afectado temporalmente mientras se limpiaba la basura esparcida en la vialidad

Un conato de incendio en un camión recolector de basura quedó únicamente en eso, aunque varios kilos de desechos quedaron esparcidos sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del puente 2 de Abril, en la colonia San Ramón, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando automovilistas observaron humo proveniente del contenedor del camión y alertaron a los trabajadores, así como al número de emergencias 911.

$!Personal del Cuerpo de Bomberos acudió rápidamente al lugar para controlar el conato de incendio.
Personal del Cuerpo de Bomberos acudió rápidamente al lugar para controlar el conato de incendio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De inmediato, el operador detuvo el vehículo y personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para apoyar a los trabajadores del municipio, logrando controlar la situación.

$!Trabajadores municipales colaboraron para evitar que los desechos se dispersaran sobre la vialidad.
Trabajadores municipales colaboraron para evitar que los desechos se dispersaran sobre la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Sin embargo, debido a que el fuego se originó por un efecto lupa, el camión abandonó la zona mientras llegaba otro vehículo para recoger los desechos que habían quedado sobre el pavimento.

Minutos después, el nuevo camión recolectó la basura, y la circulación en la vialidad se restableció por completo. Aunque se vio afectada, la interrupción del tránsito no fue considerable.

