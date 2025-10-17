Se prende basura en camión recolector sobre el periférico LEA de Saltillo

Un conato de incendio en un camión recolector de basura quedó únicamente en eso, aunque varios kilos de desechos quedaron esparcidos sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del puente 2 de Abril, en la colonia San Ramón, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando automovilistas observaron humo proveniente del contenedor del camión y alertaron a los trabajadores, así como al número de emergencias 911.

