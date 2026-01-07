Se quedan roscas de reyes en tiendas; sobreprecio y menor poder adquisitivo saturan el mercado: economista

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Se quedan roscas de reyes en tiendas; sobreprecio y menor poder adquisitivo saturan el mercado: economista
    Las tiendas de autoservicio en Saltillo registraron un excedente inusual de Roscas de Reyes el 7 de enero. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

La reventa digital y el sobreprecio del producto frenaron el auge de las piezas de cadena este 2026

Tras el auge de años anteriores, este 7 de enero las tiendas de autoservicio en Saltillo registraron un excedente inusual de Roscas de Reyes. En cadenas como Costco, decenas de piezas permanecieron en estantes con fecha de caducidad vigente para hoy.

El escenario se repite en establecimientos como Al Super, donde el stock disponible muestra fechas de producción del mismo 7 de enero. Mientras tanto, panaderías locales medianas han recurrido a ofertas de 2x1 para desplazar el producto sobrante.

TE PUEDE INTERESAR: Acuden miles de familias a partir la Rosca de Reyes a la Plaza de Armas de Saltillo

Para el economista local Marcelo Lara, este fenómeno responde a factores clave como el costo excesivo. “Hay sobreprecio en ese producto. Para mí es una realidad. El sobreprecio, yo creo que está arriba de un 30%”, señaló el especialista.

$!Establecimientos recurrieron a promociones como el 2x1 para vender las roscas sobrantes.
Establecimientos recurrieron a promociones como el 2x1 para vender las roscas sobrantes. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Lara explicó que la proliferación de revendedores en plataformas digitales terminó por saturar el mercado actual. “Ya es muchísima la gente que se dedica a la reventa... se prostituye el mercado, por así decirlo, de la venta de la rosca”, afirmó.

$!Grandes cadenas como Costco y Al Super mantuvieron producto en estantes aún en su fecha de caducidad.
Grandes cadenas como Costco y Al Super mantuvieron producto en estantes aún en su fecha de caducidad. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

‘HAY MÁS CONCIENCIA DEL GASTO’

Aunado a esto, el economista subrayó que el bolsillo de las familias saltillenses ha llegado a un límite financiero. “Ha bajado el poder adquisitivo... la gente ya no te compra una rosca tan cara, sí hay más conciencia del gasto”, comentó.

Según el experto, los precios que oscilan entre los 400 y 700 pesos resultan excesivos para el presupuesto familiar. “Hablar de roscas, imagínate, 400, 500, 600, 700, pues realmente ya es una locura”, sentenció Lara sobre el costo de las piezas.

El análisis también apunta a una falla en las proyecciones de demanda y al costo de los materiales de producción. “Los insumos de la Rosca de Reyes son muy volátiles, son insumos que cambia el precio, sube el precio al inicio de año”, indicó.

$!El poder adquisitivo de las familias saltillenses ha disminuido, limitando el consumo.
El poder adquisitivo de las familias saltillenses ha disminuido, limitando el consumo. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

A diferencia de las grandes cadenas, los pequeños panaderos de la ciudad optaron por la producción bajo encargo previo. Esta estrategia les permitió asegurar ventas y ofrecer opciones que los consumidores perciben con mejor balance entre precio y calidad.

$!Tiendas optaron por producir bajo pedido para asegurar ventas y competitividad.
Tiendas optaron por producir bajo pedido para asegurar ventas y competitividad. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te sacaste el Niño Dios? El origen de una tradición que sigue viva en Saltillo

Lara advirtió que este comportamiento del mercado es un preludio de lo que podría ocurrir en la siguiente festividad. “Viene el 14 de febrero prácticamente ya en un mes... ¿Qué va a gastar la gente en cuestión de obsequio, regalos?”, cuestionó.

Finalmente, el economista reiteró que este excedente es una señal clara de los ajustes que debe hacer el sector comercial. “Debe haber una planeación de producción, pero sí es una realidad esos fenómenos donde evidentemente se queda inventario”, concluyó.

Temas


Rosca De Reyes
Economía

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Elementos de seguridad acordonaron la zona en la colonia Conquistadores, donde una mujer de 68 años fue localizada sin vida y su hijo detenido como presunto responsable.

FGE abre carpeta por feminicidio tras muerte de mujer a manos de su hijo en Saltillo
Los Saraperos de Saltillo reforzaron su plantel con la llegada de cinco agentes libres, apostando por experiencia internacional y profundidad en el pitcheo rumbo a la nueva temporada.

Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB