Se quedan roscas de reyes en tiendas; sobreprecio y menor poder adquisitivo saturan el mercado: economista

Tras el auge de años anteriores, este 7 de enero las tiendas de autoservicio en Saltillo registraron un excedente inusual de Roscas de Reyes. En cadenas como Costco, decenas de piezas permanecieron en estantes con fecha de caducidad vigente para hoy. El escenario se repite en establecimientos como Al Super, donde el stock disponible muestra fechas de producción del mismo 7 de enero. Mientras tanto, panaderías locales medianas han recurrido a ofertas de 2x1 para desplazar el producto sobrante. TE PUEDE INTERESAR: Acuden miles de familias a partir la Rosca de Reyes a la Plaza de Armas de Saltillo Para el economista local Marcelo Lara, este fenómeno responde a factores clave como el costo excesivo. “Hay sobreprecio en ese producto. Para mí es una realidad. El sobreprecio, yo creo que está arriba de un 30%”, señaló el especialista.

Lara explicó que la proliferación de revendedores en plataformas digitales terminó por saturar el mercado actual. “Ya es muchísima la gente que se dedica a la reventa... se prostituye el mercado, por así decirlo, de la venta de la rosca”, afirmó.

‘HAY MÁS CONCIENCIA DEL GASTO’ Aunado a esto, el economista subrayó que el bolsillo de las familias saltillenses ha llegado a un límite financiero. “Ha bajado el poder adquisitivo... la gente ya no te compra una rosca tan cara, sí hay más conciencia del gasto”, comentó. Según el experto, los precios que oscilan entre los 400 y 700 pesos resultan excesivos para el presupuesto familiar. “Hablar de roscas, imagínate, 400, 500, 600, 700, pues realmente ya es una locura”, sentenció Lara sobre el costo de las piezas. El análisis también apunta a una falla en las proyecciones de demanda y al costo de los materiales de producción. “Los insumos de la Rosca de Reyes son muy volátiles, son insumos que cambia el precio, sube el precio al inicio de año”, indicó.

A diferencia de las grandes cadenas, los pequeños panaderos de la ciudad optaron por la producción bajo encargo previo. Esta estrategia les permitió asegurar ventas y ofrecer opciones que los consumidores perciben con mejor balance entre precio y calidad.