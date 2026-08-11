Seis revistas de la UAdeC reciben reconocimiento nacional de la Secihti

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    Seis revistas de la UAdeC reciben reconocimiento nacional de la Secihti
    La UAdeC participó con siete revistas digitales en la convocatoria, de las cuales seis fueron aceptadas y reconocidas a nivel nacional. ESPECIAL

La evaluación de la Secihti considera criterios editoriales, académicos y de accesibilidad, con el propósito de garantizar publicaciones de calidad y rigor

Seis revistas científicas y humanísticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) obtuvieron el reconocimiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), al ser incorporadas al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (SNPCyH).

Las publicaciones reconocidas son CienciAcierta; RIIIT Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica; Ciencias Médicas Torreón; Journal Bioprocess and Chemical Technology (JBCT); Sekkan. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, y la Revista Internacional & Comparada de Derechos Humanos.

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El reconocimiento nacional representa una valoración a la integridad editorial de las publicaciones, su compromiso con el acceso abierto no comercial y la relevancia social del conocimiento que generan. La distinción tendrá una vigencia de tres años.

La incorporación al SNPCyH se determina mediante una evaluación integral que considera aspectos como la presentación editorial, las políticas y gestión de las revistas, el contenido de los trabajos publicados y sus condiciones de accesibilidad, con el propósito de fortalecer el ecosistema nacional de publicaciones académicas.

El titular de la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP), Luis Gutiérrez Flores, informó que la convocatoria fue publicada hace dos meses y que la Universidad participó con siete revistas digitales, de las cuales seis cumplieron con los requisitos y obtuvieron la aceptación y el reconocimiento nacional el pasado viernes 7 de agosto.

Explicó que la DIP cuenta con un Consejo Ejecutivo Editorial encargado de respaldar a las revistas digitales de la institución mediante gestiones relacionadas con números de serie, identificadores digitales y otros procesos necesarios para la divulgación científica.

“Es un reconocimiento académico que respalda el sistema nacional de publicaciones científicas”, señaló Gutiérrez Flores, quien destacó que esta distinción permitirá fortalecer la calidad y el rigor académico de los trabajos difundidos por investigadores de la Universidad.

Añadió que este proceso también contribuye a mantener estándares en la conformación de los comités científicos y editoriales, así como a mejorar continuamente la calidad de las publicaciones universitarias.

Gutiérrez Flores expresó su satisfacción por el reconocimiento y señaló que representa un nuevo indicador de calidad derivado del trabajo de investigación que se desarrolla en la UAdeC, así como del esfuerzo de los universitarios durante la administración del rector Octavio Pimentel Martínez, quien, dijo, ha impulsado una mayor disciplina, visibilidad y difusión de la ciencia generada en la institución.

Entre las revistas reconocidas se encuentra CienciAcierta, publicación académica, científica, tecnológica y humanística de carácter multidisciplinario, editada por la UAdeC con periodicidad trimestral y bajo un modelo de acceso abierto no comercial.

La revista tiene como objetivo publicar y comunicar resultados originales de investigación, revisiones académicas, reportes de casos y ensayos con sustento científico y humanístico, contribuyendo a la generación, preservación, circulación y apropiación social del conocimiento.

Sus contenidos abarcan áreas como Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; Medicina y Ciencias de la Salud; Humanidades y Arte; Ciencias de la Conducta; Arquitectura; Ciencias Sociales y Económicas; Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, así como Ingeniería e Industria.

Además, los trabajos enviados a CienciAcierta son sometidos a un proceso de revisión mediante un sistema de detección de similitud, cuyo resultado determina si el material continúa con el proceso de evaluación o requiere modificaciones por parte del autor.

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La editora de la revista es la Dra. Anna Ilina, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC, mientras que su Comité Técnico Editorial Nacional e Internacional está integrado por especialistas de la UAdeC, otras instituciones de educación superior y centros de investigación de México y el extranjero.

Con este reconocimiento, la UAdeC fortalece la visibilidad y calidad de su producción científica y humanística, al tiempo que consolida mecanismos editoriales orientados a garantizar el rigor académico y la difusión del conocimiento generado por su comunidad universitaria.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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