Seis revistas de la UAdeC reciben reconocimiento nacional de la Secihti

Las publicaciones reconocidas son CienciAcierta; RIIIT Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica; Ciencias Médicas Torreón; Journal Bioprocess and Chemical Technology (JBCT); Sekkan. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, y la Revista Internacional & Comparada de Derechos Humanos.

Seis revistas científicas y humanísticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) obtuvieron el reconocimiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), al ser incorporadas al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas (SNPCyH).

El reconocimiento nacional representa una valoración a la integridad editorial de las publicaciones, su compromiso con el acceso abierto no comercial y la relevancia social del conocimiento que generan. La distinción tendrá una vigencia de tres años.

La incorporación al SNPCyH se determina mediante una evaluación integral que considera aspectos como la presentación editorial, las políticas y gestión de las revistas, el contenido de los trabajos publicados y sus condiciones de accesibilidad, con el propósito de fortalecer el ecosistema nacional de publicaciones académicas.

El titular de la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP), Luis Gutiérrez Flores, informó que la convocatoria fue publicada hace dos meses y que la Universidad participó con siete revistas digitales, de las cuales seis cumplieron con los requisitos y obtuvieron la aceptación y el reconocimiento nacional el pasado viernes 7 de agosto.

Explicó que la DIP cuenta con un Consejo Ejecutivo Editorial encargado de respaldar a las revistas digitales de la institución mediante gestiones relacionadas con números de serie, identificadores digitales y otros procesos necesarios para la divulgación científica.

“Es un reconocimiento académico que respalda el sistema nacional de publicaciones científicas”, señaló Gutiérrez Flores, quien destacó que esta distinción permitirá fortalecer la calidad y el rigor académico de los trabajos difundidos por investigadores de la Universidad.

Añadió que este proceso también contribuye a mantener estándares en la conformación de los comités científicos y editoriales, así como a mejorar continuamente la calidad de las publicaciones universitarias.

Gutiérrez Flores expresó su satisfacción por el reconocimiento y señaló que representa un nuevo indicador de calidad derivado del trabajo de investigación que se desarrolla en la UAdeC, así como del esfuerzo de los universitarios durante la administración del rector Octavio Pimentel Martínez, quien, dijo, ha impulsado una mayor disciplina, visibilidad y difusión de la ciencia generada en la institución.

Entre las revistas reconocidas se encuentra CienciAcierta, publicación académica, científica, tecnológica y humanística de carácter multidisciplinario, editada por la UAdeC con periodicidad trimestral y bajo un modelo de acceso abierto no comercial.

La revista tiene como objetivo publicar y comunicar resultados originales de investigación, revisiones académicas, reportes de casos y ensayos con sustento científico y humanístico, contribuyendo a la generación, preservación, circulación y apropiación social del conocimiento.

Sus contenidos abarcan áreas como Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; Medicina y Ciencias de la Salud; Humanidades y Arte; Ciencias de la Conducta; Arquitectura; Ciencias Sociales y Económicas; Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, así como Ingeniería e Industria.

Además, los trabajos enviados a CienciAcierta son sometidos a un proceso de revisión mediante un sistema de detección de similitud, cuyo resultado determina si el material continúa con el proceso de evaluación o requiere modificaciones por parte del autor.