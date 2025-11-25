Septuagenaria cae de ruta 13 en Saltillo; chofer sigue su camino sin prestarle auxilio
El incidente ocurrió cerca, pasando el bulevar Egipto, sin que el operador del camión se percatara de la caída o se detuviera a auxiliar a la víctima
Una mujer de 70 años sufrió una fuerte caída y un golpe en la cabeza luego de que el operador de un camión de la Ruta 13A de Saltillo avanzara antes de que ella terminara de descender de la unidad.
El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana. La víctima, identificada como Juana María “N”, marcó la parada del camión pasando el bulevar Egipto, en dirección al bulevar Nazario Ortiz Garza.
Cuando la mujer intentaba bajar del vehículo, el operador inició la marcha de manera súbita, lo que provocó que Juana María cayera al pavimento y se golpeara fuertemente la cabeza y otras partes del cuerpo. Testigos señalaron que el operador continuó su camino sin percatarse del accidente, o sin mostrar interés en el mismo.
Personal de la Policía Municipal acudió al sitio para auxiliar a Juana, quien había contactado previamente a su hijo, mismo que llegó al lugar. Se solicitó una ambulancia para su valoración.
Los socorristas determinaron que, debido a la lesión craneal, la mujer requería atención especializada. Juana María “N” fue trasladada de inmediato a las instalaciones de la Clínica Uno del IMSS para recibir la atención médica correspondiente.