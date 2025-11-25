$!Septuagenaria cae de ruta 13 en Saltillo; chofer sigue su camino sin prestarle auxilio

Una mujer de 70 años sufrió una fuerte caída y un golpe en la cabeza luego de que el operador de un camión de la Ruta 13A de Saltillo avanzara antes de que ella terminara de descender de la unidad.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana. La víctima, identificada como Juana María “N”, marcó la parada del camión pasando el bulevar Egipto, en dirección al bulevar Nazario Ortiz Garza.

