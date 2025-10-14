Sistema ‘Aquí Vamos Gratis’ atiende a 20 mil usuarios diarios en Saltillo

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) de Saltillo estimó que el sistema de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” atiende actualmente a cerca de 20 mil usuarios diarios, cifra que se ha estabilizado tras el periodo inicial de novedad.

Así lo informó el director de la dependencia, Víctor de la Rosa Molina, quien destacó que, paralelamente, el instituto trabaja en la integración tecnológica del sistema mediante el lanzamiento de una aplicación móvil, prevista para inicios del invierno.

La herramienta permitirá a los usuarios consultar en tiempo real la ubicación de las unidades, con el objetivo de mejorar la experiencia de traslado durante la temporada de frío. “Estamos pensando que para el inicio del invierno podríamos tenerla ya disponible para el usuario”, señaló De la Rosa.

El funcionario explicó que la aplicación fue diseñada con un enfoque de eficiencia y equilibrio entre el costo y el beneficio social. “El tema del desarrollo de la aplicación tiene que ver con el enfoque que tenemos de la inversión: cuánto dinero me voy a gastar y a cuánta gente va a beneficiar”, precisó.

Por esa razón, el IMMUS descartó opciones costosas o sobredimensionadas, basándose en estudios de mercado que reflejan una baja adopción de apps de movilidad en México. La versión inicial se enfocará en la función básica de seguimiento en tiempo real, sin incluir pronósticos avanzados que pudieran generar fallas.

“Queremos que, por lo menos, la gente pueda ver en dónde viene su camión, respecto al punto en donde está parada o a la siguiente estación”, puntualizó el director.

En otro tema, De la Rosa Molina informó que el IMMUS concluyó un análisis de video sobre el flujo vehicular en un crucero de la ciudad, tras obras de infraestructura. El estudio, realizado durante 72 horas, registró el mayor tráfico entre las 3 y 4 de la tarde, con un total de 5,160 vehículos, cifra cercana al umbral de 6,000 necesario para justificar un paso a desnivel.

Pese a ello, el balance fue positivo: el flujo vehicular aumentó 50% de norte a sur por Colosio y 35% en el sentido poniente-oriente, reflejando una mejora sustancial en la movilidad urbana.