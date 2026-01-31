¿Te tocaron los tamales? En cuatro años duplicaron su precio en Saltillo

De cara a la celebración del Día de la Candelaria, quienes sacaron al niño durante la partida de rosca deberán cumplir con la tradición de ofrecer tamales, aunque para este 2026 lo harán enfrentando un aumento en el costo de las docenas.

De acuerdo con información recabada por VANGUARDIA, desde 2022 el precio de la docena de tamales se ha duplicado como consecuencia del alza en los insumos necesarios para la elaboración de este platillo tradicional.

En 2007, la docena tenía un costo promedio de 40 pesos. Para 2022, el precio promedio de la docena se ubicaba entre 65 y 80 pesos, mientras que en 2024 alcanzó los 130 pesos.

Actualmente, el costo por docena oscila entre los 120 y 160 pesos, dependiendo del tamaño del tamal y del tipo de guiso, lo que representa un impacto directo en el gasto de las familias que mantienen esta tradición.

El incremento en el precio de los tamales está directamente relacionado con el aumento en los insumos utilizados para su preparación. Entre 2019 y 2026, la hoja para tamal pasó de alrededor de 50 pesos a 65 pesos por kilo, lo que representa un aumento aproximado del 30 por ciento, mientras que la carne de puerco subió de 62 a 75 pesos por kilo, un incremento de alrededor del 21 por ciento.