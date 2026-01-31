¿Te tocaron los tamales? En cuatro años duplicaron su precio en Saltillo

Saltillo
/ 31 enero 2026
    ¿Te tocaron los tamales? En cuatro años duplicaron su precio en Saltillo
    El aumento impacta directamente en el gasto familiar durante la celebración. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Mientras que en 2022 la docena de tamales costaba alrededor de 80 pesos, en 2026 su precio alcanza hasta 160 pesos.

De cara a la celebración del Día de la Candelaria, quienes sacaron al niño durante la partida de rosca deberán cumplir con la tradición de ofrecer tamales, aunque para este 2026 lo harán enfrentando un aumento en el costo de las docenas.

De acuerdo con información recabada por VANGUARDIA, desde 2022 el precio de la docena de tamales se ha duplicado como consecuencia del alza en los insumos necesarios para la elaboración de este platillo tradicional.

TE PUEDE INTERESAR: Redes sociales revelan cuáles son los tamales favoritos en Saltillo y Ramos Arizpe

En 2007, la docena tenía un costo promedio de 40 pesos. Para 2022, el precio promedio de la docena se ubicaba entre 65 y 80 pesos, mientras que en 2024 alcanzó los 130 pesos.

Actualmente, el costo por docena oscila entre los 120 y 160 pesos, dependiendo del tamaño del tamal y del tipo de guiso, lo que representa un impacto directo en el gasto de las familias que mantienen esta tradición.

El incremento en el precio de los tamales está directamente relacionado con el aumento en los insumos utilizados para su preparación. Entre 2019 y 2026, la hoja para tamal pasó de alrededor de 50 pesos a 65 pesos por kilo, lo que representa un aumento aproximado del 30 por ciento, mientras que la carne de puerco subió de 62 a 75 pesos por kilo, un incremento de alrededor del 21 por ciento.

$!Productores han tenido que ajustar sus precios ante el incremento en el precio de insumos.
Productores han tenido que ajustar sus precios ante el incremento en el precio de insumos. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

TE PUEDE INTERESAR: Día de la Candelaria: Conoce todos los sabores de tamales que hay en México de frente al 2 de febrero

En el caso de la manteca, el precio se ha mantenido prácticamente sin variación con un costo de 35 pesos por kilo; sin embargo, la masa de nixtamal registró el mayor aumento, al pasar de cerca de 20 pesos por kilo en 2019 a aproximadamente 55 pesos en 2026, lo que equivale a un incremento de alrededor del 175 por ciento.

El encarecimiento de los insumos ha obligado a productores y vendedores a ajustar precios, lo que se ha traducido en un mayor costo final para los consumidores. Aun así, la tradición del Día de la Candelaria se mantiene vigente en la capital.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

