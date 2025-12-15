Redes sociales revelan cuales son los tamales favoritos en Saltillo y Ramos Arizpe

Coahuila
/ 15 diciembre 2025
    Redes sociales revelan cuales son los tamales favoritos en Saltillo y Ramos Arizpe
    La demanda no se detiene: los tamales se agotan en cuestión de minutos. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Análisis de VANGUARDIA revela un cambio de campeón en la preferencia de los usuarios en redes sociales

Un reciente análisis de las interacciones en redes sociales de VANGUARDIA ha revelado las tendencias culinarias que marcan la preferencia por los tamales en la región, identificando a los favoritos de la capital y un fenómeno de alta demanda en Ramos Arizpe.

El estudio, basado en menciones y comentarios de los usuarios, muestra un dominio absoluto en Saltillo por parte de un nuevo vendedor, además de la consistencia de un negocio tradicional.

Según el análisis de los comentarios recientes, “Tamales La Esquina” se ha posicionado como el nuevo favorito para los paladares de la localidad, al concentrar casi una tercera parte, el 31.0%, de las menciones como la mejor opción para 2025 en la capital coahuilense.

En contraste, el vendedor que dominó la encuesta de 2024, “Tamales El Bambú”, con un 40.0% de las preferencias del año anterior, no apareció en las menciones principales de este año.

Este marcado contraste sugiere un cambio drástico en la preferencia del público local o en la visibilidad de los negocios de venta en el último año, según los datos de la encuesta.

La única vendedora que ha mostrado una fuerte consistencia es “Tamales Doña Mary”, quien se mantiene en una posición destacada, asegurando el segundo lugar con un 11.9% de las preferencias del 2025.

$!Manos expertas preparan y despachan tamales ante la alta demanda.
Manos expertas preparan y despachan tamales ante la alta demanda. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

OTROS NEGOCIOS VAN GANANDO TERRENO

Además, negocios como “Tamales Veracruzanos Los Cipriano” muestran un crecimiento significativo, asegurando el tercer lugar con un 9.5% de las menciones, destacando la demanda por tamales temáticos.

Otros negocios como “Resuave - Barbacoa & Mexican Food” y “Tamales La Capi” también se posicionaron como favoritos, cada uno con el 7.1% de los votos.

$!La tradición del tamal sigue vigente en mercados y calles de la región.
La tradición del tamal sigue vigente en mercados y calles de la región. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

En Ramos Arizpe, la narrativa más fuerte se centra en una vendedora del Mercado de la Escorial. Un comentario destacado señala que sus tamales “solo duran 30 minutos y la fila es muy larga”, lo que subraya una demanda insólita.

La alta demanda en este mercado de Ramos Arizpe indica que, aunque las menciones son menos numerosas, la calidad de ciertos vendedores genera un verdadero fenómeno local que limita el acceso a sus productos.

Temas


Comida
Gastronomía
seguimientos

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

