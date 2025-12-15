Redes sociales revelan cuales son los tamales favoritos en Saltillo y Ramos Arizpe

Un reciente análisis de las interacciones en redes sociales de VANGUARDIA ha revelado las tendencias culinarias que marcan la preferencia por los tamales en la región, identificando a los favoritos de la capital y un fenómeno de alta demanda en Ramos Arizpe.

El estudio, basado en menciones y comentarios de los usuarios, muestra un dominio absoluto en Saltillo por parte de un nuevo vendedor, además de la consistencia de un negocio tradicional.

Según el análisis de los comentarios recientes, “Tamales La Esquina” se ha posicionado como el nuevo favorito para los paladares de la localidad, al concentrar casi una tercera parte, el 31.0%, de las menciones como la mejor opción para 2025 en la capital coahuilense.

En contraste, el vendedor que dominó la encuesta de 2024, “Tamales El Bambú”, con un 40.0% de las preferencias del año anterior, no apareció en las menciones principales de este año.