$!Día de la Candelaria: Conoce todos los sabores de tamales que hay en México de frente al 2 de febrero

Gourmet
30 enero 2026
    Los tamales llegan a las mesas de todo México el 2 de febrero, Día de la Candelaria. VANGUARDIA

El Día de la Candelaria tiene raíces religiosas que se remontan a la presentación del Niño Jesús en el templo, 40 días después de Navidad

En México, hablar de tamales es hablar de identidad, tradición y fiesta. Con la llegada del Día de la Candelaria, cada 2 de febrero, este popular platillo se convierte en protagonista de las mesas familiares, cerrando el ciclo de la Rosca de Reyes y celebrando una de las costumbres gastronómicas más arraigadas del país.

La riqueza de los tamales de México radica en su diversidad: cambian de nombre, tamaño, ingredientes y sabor según la región. Desde el norte hasta el sureste, cada estado aporta recetas heredadas de generación en generación, lo que convierte a los tamales en uno de los platillos más versátiles de la cocina mexicana.

LOS TAMALES, UNO DE LOS PLATILLOS MÁS POPULARES Y ÚNICOS EN MÉXICO

Entre los sabores salados, destacan los clásicos tamales de pollo, puerco o res, generalmente bañados en salsa verde, roja o de mole. Estos sabores son los más comunes durante el Día de la Candelaria.

Los tamales dulces también ocupan un lugar especial. Elaborados con masa endulzada y teñida de rosa, suelen llevar pasas, piña, coco o fresa. Son ideales para quienes buscan un contraste de sabor y una opción más ligera, especialmente para el desayuno o la merienda.

En el mapa gastronómico nacional sobresalen especialidades como los tamales oaxaqueños envueltos en hoja de plátano, las corundas michoacanas de forma triangular o los uchepos hechos con elote tierno.

OTROS TIPOS Y SABORES DE TAMALES

Entre los principales sabores de tamales que se disfrutan en el país se encuentran:

* Pollo en salsa verde;

* Cerdo en salsa roja;

* Mole;

* Rajas con queso;

* Frijol;

* Queso;

* Elote;

* Dulce con pasas;

* Dulce de piña;

* Chocolate;

* Camarón;

* Venado (en algunas regiones);

* Además de variedades regionales como zacahuil, vaporcitos, corundas y uchepos.

Más allá del sabor, los tamales simbolizan convivencia y compromiso. En muchas familias, quien encuentra el muñeco en la Rosca de Reyes se convierte en anfitrión del Día de la Candelaria, fortaleciendo los lazos sociales y manteniendo viva una tradición que une comida y celebración.

ESTE ES EL ORIGEN DEL DÍA DE LA CANDELARIA

El Día de la Candelaria tiene raíces religiosas que se remontan a la presentación del Niño Jesús en el templo, 40 días después de Navidad.

En México, esta festividad se fusionó con rituales prehispánicos relacionados con el maíz, dando como resultado una celebración donde los tamales representan abundancia, agradecimiento y renovación.

Así, cada 2 de febrero, los tamales no solo alimentan el cuerpo, sino también la memoria colectiva. Disfrutarlos en el Día de la Candelaria es honrar la historia, la diversidad cultural y el sabor de México en cada bocado.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

