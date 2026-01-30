$!Día de la Candelaria: Conoce todos los sabores de tamales que hay en México de frente al 2 de febrero

En México, hablar de tamales es hablar de identidad, tradición y fiesta. Con la llegada del Día de la Candelaria, cada 2 de febrero, este popular platillo se convierte en protagonista de las mesas familiares, cerrando el ciclo de la Rosca de Reyes y celebrando una de las costumbres gastronómicas más arraigadas del país.

La riqueza de los tamales de México radica en su diversidad: cambian de nombre, tamaño, ingredientes y sabor según la región. Desde el norte hasta el sureste, cada estado aporta recetas heredadas de generación en generación, lo que convierte a los tamales en uno de los platillos más versátiles de la cocina mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El café puede realmente levantarte el ánimo?

LOS TAMALES, UNO DE LOS PLATILLOS MÁS POPULARES Y ÚNICOS EN MÉXICO

Entre los sabores salados, destacan los clásicos tamales de pollo, puerco o res, generalmente bañados en salsa verde, roja o de mole. Estos sabores son los más comunes durante el Día de la Candelaria.

Los tamales dulces también ocupan un lugar especial. Elaborados con masa endulzada y teñida de rosa, suelen llevar pasas, piña, coco o fresa. Son ideales para quienes buscan un contraste de sabor y una opción más ligera, especialmente para el desayuno o la merienda.