Teatro, música y leyendas llenan de arte el Festival Ánimas del Desierto en Saltillo

Teatro contemporáneo inspirado en las tradiciones de Oaxaca, recorridos dedicados a las leyendas locales, música de cámara, cine de terror y funciones en comunidades rurales forman parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, que lleva distintas expresiones artísticas a escenarios de la capital coahuilense. Uno de los eventos destacados fue la presentación de Torno y retorno ocre quemado, propuesta escénica de Alberto Villarreal que aborda el mestizaje y la identidad oaxaqueña mediante la combinación de conocimientos artesanales, tradiciones y lenguajes contemporáneos. La función se realizó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con José Luis Villalobos como artesano en escena y piezas elaboradas por maestros artesanos especialmente para el montaje.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Mabel Garza Blackaller, explicó que la presentación contó con la participación de Escenaguetza, Arte y Escena Contemporánea Oaxaqueña, iniciativa que promueve la creación y distribución de propuestas escénicas de ese estado y busca vincular a artistas y artesanos con teatros y festivales de México y otros países. La obra sigue la historia de Grana Cochinilla, un antihéroe cuya vida transcurre entre la formación artesanal en Oaxaca, la migración a Los Ángeles y su regreso a México como granadero. La narración también aborda su participación en los enfrentamientos de Nochixtlán, en 2016, hasta llegar a un taller de artesanos donde dialoga con las Cuatro Señoras de la Muerte. La programación también incluye actividades dedicadas a recuperar historias de Saltillo. Gabriel Neaves presenta El tranvía de las leyendas... historias que cuenta Saltillo, un recorrido programado del 26 al 28 de octubre, con salidas a las 19:00 y 20:00 horas. El paseo tiene una capacidad limitada a 19 personas. Las cortesías se entregan a partir de las 9:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell. Para solicitar información, está disponible el teléfono 844-414-50-80.

La música también tuvo presencia en el festival con el octavo concierto de temporada de la Orquesta Metropolitana de Saltillo, realizado en la Catedral de Santiago Apóstol junto con la Compañía de Ópera de Saltillo. El programa incluyó Stabat Mater, de Antonio Vivaldi, y Missa in Angustiis, de Joseph Haydn. El festival también amplió su alcance hacia las comunidades rurales. En coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural y la Secretaría de Educación estatal, comenzó la presentación de Habitando en las tinieblas, obra de teatro a cargo de Francisco Ramírez.

La primera función se realizó en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, en el ejido San Juan de la Vaquería. El programa contempla llevar la puesta en escena a Las Mangas, Llanos de la Unión de Abajo y Plan de Ayala.