Tiene 35% de saltillenses conflicto con un tercero en arranque de 2026; ruido, la causa más común

Durante los primeros tres meses de 2026 incrementó el porcentaje de habitantes de Saltillo que dijeron haber experimentado al menos un conflicto o enfrentamiento en su entorno por cuestiones como ruido, estacionamiento o basura. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con datos del primer trimestre de 2026, señalan que 34.9 por ciento de la población de Saltillo reportó haber experimentado una situación de diferencias con un tercero.

Con ese porcentaje, Saltillo se ubica cerca de la media nacional, que se colocó en 38.2 por ciento durante el mismo periodo, es decir, se coloca 3.3 por ciento por debajo del promedio en el País. Si se cruza el porcentaje de personas en conflictos con la población de Saltillo, equivale a alrededor de 283 mil 957 personas que habrían experimentado un conflicto en su entorno. De acuerdo con la encuesta, los reportes corresponden a conflictos con vecinos, integrantes de familia, compañeros de trabajo o escuela, autoridades, establecimientos, e incluso casos con personas desconocidas en lugares públicos. Los principales motivos que arroja la encuesta como origen de los conflictos son el ruido o la contaminación auditiva, basura mal tirada o quemada, el estacionamiento, los animales domésticos, los conflictos del transporte público, y los chismes. INCREMENTO DE 8.9% La incidencia de personas que experimentaron un conflicto en su entorno en Saltillo registró un incremento de 8.9 por ciento respecto al mismo periodo, pero de 2025, cuando la problemática fue reportada por un 26 por ciento de la población saltillense.

Aunque Saltillo no es una de las ciudades del país donde más conflictos se registran por parte de la población, a nivel estado, sí es la ciudad donde más se reporta esta incidencia. Después de Saltillo, en segundo lugar estatal está Torreón, donde 23.5 por ciento de las personas reportó haber experimentado esta situación; y en tercer lugar está Piedras Negras, donde el porcentaje es de 12.9 por ciento. ¿CON QUIÉN HAY MÁS PELEAS? La ENSU revela que, a nivel nacional, la mayor parte de personas que reportó un conflicto, dijo tenerlo con vecinos, con 72.4; luego con desconocidos en la calle, con 36.8; autoridades, 17.1; familiares, 7.7; establecimientos, 5.2; y compañeros de trabajo o escuela, 3.7.

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