Trabaja General Motors en Ramos Arizpe únicamente al 25 por ciento de su capacidad: CTM

El complejo mantiene en operación su planta en Ramos Arizpe y realiza trabajos de adaptación en las líneas de ensamble con miras a recibir nuevos modelos, aunque hasta el momento no existe una convocatoria oficial para contratar más personal. Jesús Berino Granados, secretario adjunto de la CTM en Coahuila, explicó que la inversión anunciada para la armadora se encuentra todavía en una etapa de preparación, por lo que sería hasta mediados de 2027 cuando se consolide el proyecto para la fabricación del Aveo y la camioneta Groove.

El dirigente sindical precisó que está confirmada la producción de un nuevo modelo; sin embargo, la empresa no ha informado sobre un eventual incremento en su plantilla laboral. “Está dicho que viene la producción de un modelo, pero oficialmente que digan vamos a contratar gente, no”, señaló. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, BAJO PRESIÓN La situación mantiene atentos a los trabajadores, particularmente porque la planta de ensamble redujo su operación de tres turnos a uno, en un contexto de presiones para el sector automotriz por el ingreso de vehículos provenientes de China y la incertidumbre relacionada con los aranceles y la relación comercial entre México y Estados Unidos. A este panorama se suma la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Berino Granados consideró que las revisiones anuales generan menor certidumbre para empresas y trabajadores frente a la estabilidad que podría ofrecer un acuerdo de largo plazo. Pese a este escenario, sostuvo que General Motors mantiene su intención de permanecer en el mercado y fortalecer sus condiciones productivas.

Respecto al reparto de utilidades, explicó que los trabajadores han recibido montos variables debido a que la producción de la planta se encuentra actualmente alrededor de 25 por ciento de su capacidad. La cifra contrasta con periodos anteriores, cuando la operación llegó a ubicarse entre 75 y 80 por ciento, agregó. Para el representante de la CTM, la prioridad en este momento es preservar las fuentes laborales y mantener en funcionamiento la planta. “Lo que se desea es la conservación del empleo, que la empresa siga trabajando”, expresó. Berino Granados señaló que el sector busca evitar que la incertidumbre actual derive en una situación similar a la crisis de 2009, cuando la industria automotriz enfrentó un severo impacto en materia de empleo. Finalmente, consideró que mientras México y Estados Unidos no alcancen acuerdos sobre los asuntos comerciales que permanecen en negociación, sus efectos terminan repercutiendo tanto en trabajadores como en ciudadanos de ambos países. En enero de 2026, la planta instalada en Ramos Arizpe concretó el despido de mil 900 operarios. El despido se dio a unos días del anuncio de los mil millones de dólares que invertirá General Motors en México en un lapso de 2 años (2026-2027)