$!Tractocamión vuelca en la curva de Vito Alessio Robles y provoca caos vial en Saltillo

Un aparatoso accidente se registró la tarde del 10 de noviembre en la curva de Vito Alessio Robles, a la altura de la empresa General Motors, luego de que un tractocamión que transportaba una máquina industrial obsoleta perdiera el equilibrio y terminara volcado sobre la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando las dimensiones y el peso excesivo de la carga provocaron que la unidad perdiera estabilidad al tomar la curva, saliéndose parcialmente del camino y quedando atravesada.