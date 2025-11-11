Tractocamión vuelca en la curva de Vito Alessio Robles y provoca caos vial en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El vehículo transportaba una máquina industrial obsoleta cuyo peso provocó que la unidad se volcara; no hubo personas lesionadas, pero sí un fuerte congestionamiento vehicular
Un aparatoso accidente se registró la tarde del 10 de noviembre en la curva de Vito Alessio Robles, a la altura de la empresa General Motors, luego de que un tractocamión que transportaba una máquina industrial obsoleta perdiera el equilibrio y terminara volcado sobre la carretera.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando las dimensiones y el peso excesivo de la carga provocaron que la unidad perdiera estabilidad al tomar la curva, saliéndose parcialmente del camino y quedando atravesada.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cinco por venta de centenarios falsos, en Coahuila
El vehículo bloqueó uno de los carriles con dirección de Saltillo hacia Ramos Arizpe, lo que ocasionó un importante congestionamiento vial durante el cambio de turno en las plantas industriales cercanas.
Aunque no se reportaron personas lesionadas, parte del diésel del tractocamión se derramó sobre la carpeta asfáltica, por lo que fue necesario aplicar material absorbente para evitar otro percance.
Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras de retiro de la pesada unidad, restableciendo la circulación horas más tarde.