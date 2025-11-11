Sedena reporta 70 funcionarios con escoltas; 450 elementos de la Guardia Nacional los resguardan

CDMX.- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente 70 funcionarios públicos del país cuentan con escoltas asignadas por la Guardia Nacional (GN), lo que representa un despliegue de alrededor de 450 elementos destinados exclusivamente a tareas de protección.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el general detalló que el servicio de seguridad se otorga a petición expresa de los funcionarios y tras un análisis de riesgo individualizado que evalúa su nivel de vulnerabilidad.

“Hasta el momento, personal de la Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas. No se han recibido en los últimos días solicitudes adicionales, pero estamos atentos. Son más de 450 elementos destinados a realizar este servicio”, explicó el titular de la Defensa.

Trevilla precisó que el proceso de asignación de escoltas inicia con una solicitud formal por parte del servidor público, seguida de un estudio de riesgo elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que determina si el apoyo procede y qué nivel de resguardo se requiere.

“Se tiene una solicitud, se lleva un análisis de riesgo, la Secretaría de Seguridad da su opinión, se establece el nivel de riesgo y se proporciona el servicio”, reiteró.

El funcionario puntualizó que, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre, no se han presentado nuevas solicitudes de protección, aunque las fuerzas de seguridad permanecen atentas a cualquier requerimiento emergente.

El despliegue de escoltas forma parte de las acciones coordinadas entre la Sedena, la Guardia Nacional y la SSPC para proteger a funcionarios federales, estatales y municipales, principalmente en regiones con presencia de grupos delictivos o con antecedentes de ataques a autoridades locales. Con información de El Universal