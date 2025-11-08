Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Tres proyectos integrales colocan a Ramos Arizpe como referente de innovación social en Coahuila
RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe vive una etapa de desarrollo sin precedentes con tres proyectos que están elevando la movilidad, la seguridad y la salud pública a niveles inéditos: la Ruta Estudiantil gratuita, el Centro de Control y Comando (C2) y las Clínicas de la Salud Popular.
Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, la administración municipal a cargo del alcalde Tomás Gutiérrez, consolida un modelo de gobierno que entrega resultados tangibles y cercanos a la gente.
TE PUEDE INTERESAR: Recibe alcalde de Piedras Negras reconocimiento en los Premios ALMA 2025
La Ruta Estudiantil, con seis unidades modelo 2025, recorre un circuito de 17 kilómetros que conecta zonas habitacionales, educativas, industriales y de salud, ofreciendo transporte gratuito, seguro y accesible los 365 días del año.
En materia de seguridad, el nuevo C2 representa un salto tecnológico con una inversión de 17.4 millones de pesos y un sistema de más de 400 cámaras conectadas al C4 estatal, con herramientas de reconocimiento facial, lectura de placas y alertas inteligentes.
Finalmente, las Clínicas de la Salud Popular, ubicadas en Analco y Plaza Pistaches, brindan atención médica integral y gratuita a más de 13 mil ciudadanos por unidad, con servicios de consulta, odontología, optometría, laboratorio y telemedicina.
Estas tres acciones consolidan un municipio que planea, innova y cumple con hechos el compromiso de mejorar la calidad de vida de todas las familias.