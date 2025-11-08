Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
    El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Tres proyectos integrales colocan a Ramos Arizpe como referente de innovación social en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe vive una etapa de desarrollo sin precedentes con tres proyectos que están elevando la movilidad, la seguridad y la salud pública a niveles inéditos: la Ruta Estudiantil gratuita, el Centro de Control y Comando (C2) y las Clínicas de la Salud Popular.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, la administración municipal a cargo del alcalde Tomás Gutiérrez, consolida un modelo de gobierno que entrega resultados tangibles y cercanos a la gente.

TE PUEDE INTERESAR: Recibe alcalde de Piedras Negras reconocimiento en los Premios ALMA 2025

$!El alcalde Tomás Gutiérrez y el gobernador Manolo Jiménez impulsan un modelo de desarrollo integral.
El alcalde Tomás Gutiérrez y el gobernador Manolo Jiménez impulsan un modelo de desarrollo integral. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Ruta Estudiantil, con seis unidades modelo 2025, recorre un circuito de 17 kilómetros que conecta zonas habitacionales, educativas, industriales y de salud, ofreciendo transporte gratuito, seguro y accesible los 365 días del año.

$!Las Clínicas de la Salud Popular ofrecen atención médica gratuita y telemedicina a familias ramosarizpenses.
Las Clínicas de la Salud Popular ofrecen atención médica gratuita y telemedicina a familias ramosarizpenses. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En materia de seguridad, el nuevo C2 representa un salto tecnológico con una inversión de 17.4 millones de pesos y un sistema de más de 400 cámaras conectadas al C4 estatal, con herramientas de reconocimiento facial, lectura de placas y alertas inteligentes.

Finalmente, las Clínicas de la Salud Popular, ubicadas en Analco y Plaza Pistaches, brindan atención médica integral y gratuita a más de 13 mil ciudadanos por unidad, con servicios de consulta, odontología, optometría, laboratorio y telemedicina.

$!Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe

Estas tres acciones consolidan un municipio que planea, innova y cumple con hechos el compromiso de mejorar la calidad de vida de todas las familias.

Temas


Movilidad
Salud
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia