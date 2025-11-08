$!Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe vive una etapa de desarrollo sin precedentes con tres proyectos que están elevando la movilidad, la seguridad y la salud pública a niveles inéditos: la Ruta Estudiantil gratuita, el Centro de Control y Comando (C2) y las Clínicas de la Salud Popular.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, la administración municipal a cargo del alcalde Tomás Gutiérrez, consolida un modelo de gobierno que entrega resultados tangibles y cercanos a la gente.

