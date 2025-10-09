Tras pasarse un alto, detienen a repartidor con mariguana en Saltillo

Un joven repartidor de comida por aplicación fue detenido por elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) tras ser sorprendido con una considerable cantidad de mariguana en su poder, al sur de Saltillo.

Los hechos ocurrieron en la colonia 26 de Marzo, cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de José Ramírez Mijares y Manuel H. Garza.

El detenido, identificado como Bryant Eduardo “N”, de 28 años de edad, conducía una motocicleta sin placas y portaba una mochila color naranja con el logotipo de una conocida empresa de reparto.

De acuerdo con el informe policial, el joven se pasó un señalamiento de alto, lo que estuvo a punto de provocar un siniestro vial con un camión urbano.

Al ser interceptado, Bryant Eduardo “N” argumentó que tenía retraso en la entrega de pedidos. Sin embargo, al revisar la mochila, los agentes encontraron una bolsa transparente con cerca de 370 gramos de marihuana en greña, y no alimentos como aseguró.

El repartidor fue arrestado y trasladado ante el Ministerio Público, donde se le inició una investigación por posesión simple de narcóticos con fines de venta.

Debido a que no contaba con antecedentes delictivos, el juez determinó la suspensión del proceso, imponiéndole una multa de 2 mil 500 pesos y la obligación de acudir a un centro de rehabilitación, además de comparecer periódicamente ante el Centro de Justicia Penal.

Las autoridades señalaron que el caso es un ejemplo del uso de empleos de reparto como fachada para el traslado de drogas a pequeña escala en la ciudad.