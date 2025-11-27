Tras permanecer días en agonía, hombre lesionado en choque en Ramos Arizpe pierde la vida

Saltillo
/ 27 noviembre 2025
    Tras permanecer días en agonía, hombre lesionado en choque en Ramos Arizpe pierde la vida
    Accidente ocurrido en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del cruce con Las Torres, donde un vehículo perdió el control y se impactó contra una luminaria. FOTO: MARTÍN ROJAS

Un hombre de 63 años murió en la Clínica 2 del IMSS tras complicarse las lesiones que sufrió en un accidente vial ocurrido el 15 de noviembre en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del cruce con Las Torres

Un hombre que resultó herido en un accidente vial registrado la mañana del sábado 15 de noviembre, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, falleció este jueves 27 en la Clínica 2 del IMSS, luego de que se complicaran las lesiones que sufrió en el percance. La víctima fue identificada como Efraín Escobar, de 63 años.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con el bulevar Las Torres, cuando el conductor de un Renault Kwid, identificado como Víctor Constante, perdió el control del vehículo mientras circulaba de sur a norte, presuntamente por exceso de velocidad.

$!Personal de Bomberos brindó atención prehospitalaria y realizó el traslado inicial del lesionado a una unidad médica del IMSS.
Personal de Bomberos brindó atención prehospitalaria y realizó el traslado inicial del lesionado a una unidad médica del IMSS. FOTO: MARTÍN ROJAS

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a par de asaltantes, en Ramos Arizpe

La unidad terminó impactándose contra una luminaria, lo que provocó daños severos en la parte frontal. En el automóvil viajaban dos hombres más, entre ellos Efraín, quien resultó con diversas lesiones, incluyendo fractura en una de sus piernas.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención a los involucrados y trasladaron a Efraín a la Clínica 88 del IMSS, donde permaneció bajo observación médica. Sin embargo, con el paso de los días su estado de salud se deterioró.

Finalmente, este jueves fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó su fallecimiento debido a un coágulo en la cabeza y las complicaciones derivadas de las lesiones.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos de peritaje, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Temas


Muertes
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antes de iniciar el trámite es necesario corroborar que los datos del asegurado y de sus beneficiarios sean correctos.

IMSS Coahuila exhorta a usar el portal de ‘Mi Pensión Digital’
Ramos Arizpe y Saltillo concentraron nuevas inversiones automotrices durante 2025, con proyectos enfocados en sistemas térmicos, corte metálico y componentes para vehículos eléctricos.

Coahuila, cuarto lugar nacional en inversión automotriz al tercer trimestre del 2025
La conferencia se enmarca en los 21 días de activismo para la erradicación de la violencia contra la mujer.

Olimpia Coral reúne a 400 personas en Torreón y llama a denunciar la violencia digital
Familias esperan atención médica en el IMSS de Acuña, en medio de carencias y largas filas.

Sin médicos, sin equipo y sin medicinas: evidencian crisis sanitaria en clínica del IMSS
Noroña: El valiente

Noroña: El valiente
México en llamas

México en llamas
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T