Tras permanecer días en agonía, hombre lesionado en choque en Ramos Arizpe pierde la vida

El accidente ocurrió a la altura del cruce con el bulevar Las Torres , cuando el conductor de un Renault Kwid , identificado como Víctor Constante, perdió el control del vehículo mientras circulaba de sur a norte, presuntamente por exceso de velocidad.

Un hombre que resultó herido en un accidente vial registrado la mañana del sábado 15 de noviembre, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe , falleció este jueves 27 en la Clínica 2 del IMSS , luego de que se complicaran las lesiones que sufrió en el percance. La víctima fue identificada como Efraín Escobar , de 63 años.

La unidad terminó impactándose contra una luminaria, lo que provocó daños severos en la parte frontal. En el automóvil viajaban dos hombres más, entre ellos Efraín, quien resultó con diversas lesiones, incluyendo fractura en una de sus piernas.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención a los involucrados y trasladaron a Efraín a la Clínica 88 del IMSS, donde permaneció bajo observación médica. Sin embargo, con el paso de los días su estado de salud se deterioró.

Finalmente, este jueves fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó su fallecimiento debido a un coágulo en la cabeza y las complicaciones derivadas de las lesiones.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos de peritaje, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.