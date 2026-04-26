Sheinbaum presume tren al AIFA como parte de infraestructura de primer orden

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 26 abril 2026
    Sheinbaum presume tren al AIFA como parte de infraestructura de primer orden
    El Tren Suburbano fue adquirido al 100% por el Estado mexicano, por lo que afirmó que ‘es ahora un tren del pueblo de México’ CUARTOSCURO

El nuevo servicio ferroviario conectará Buenavista con el AIFA y será operado por Banobras

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la construcción de “infraestructura de primer orden” al inaugurar el Tren Felipe Ángeles, que conectará la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La mandataria federal afirmó que la obra forma parte de una visión de gobierno orientada a construir infraestructura pública, innovadora y accesible para la población.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/diputados-de-nl-se-dan-bono-de-3-millones-para-festejos-del-dia-de-la-ninez-y-el-dia-de-las-madres-AH20276107

“Gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden, significa construir infraestructura innovadora, trenes, aeropuertos, operar aerolíneas; significa que el pueblo de México tenga acceso al agua potable”, expresó.

La Presidenta estuvo acompañada por integrantes de su gabinete; su esposo, Jesús María Tarriba; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/garantiza-sheinbaum-reconstruccion-en-hidalgo-tras-lluvias-y-deslaves-JG20262568

Sheinbaum Pardo reconoció a ingenieros militares y trabajadores de la construcción por la ejecución del proyecto, aunque admitió que la obra enfrentó “problemas sociales” que pudieron resolverse.

La mandataria recordó que el Tren Suburbano fue adquirido al 100% por el Estado mexicano, por lo que afirmó que “es ahora un tren del pueblo de México” y será operado por Banobras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/buscan-que-madres-trabajadoras-tengan-un-ano-de-licencia-pagada-GH20275388

“Tomamos la decisión de que fuera completamente público, y va a ser operado por Banobras. Es un tren del pueblo de México”, señaló al destacar que el sistema lleva el nombre del general Felipe Ángeles.

Sheinbaum Pardo pidió que la estación del AIFA mantenga el nombre de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que también lleve el de Clara Kraus, esposa del general, como homenaje a las mujeres de la historia de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


tren suburbano

Localizaciones


CDMX

Personajes


Delfina Gómez
Clara Brugada
Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Martha Moncada encabeza delegación cultural de Coahuila durante actividades del Tianguis Turístico 2026 en Acapulco.

Coahuila participa en primera sesión de secretarios en Tianguis Turístico 2026
La ruta tendrá tarifa promocional, uso de tarjeta de Movilidad Integrada y salida al público durante la tarde.

Tren Felipe Ángeles inicia operaciones con viaje de Buenavista al AIFA
La Fiscalía General de Morelos confirmó la mañana del domingo la detención de Jorge Armando ‘N’, alcalde del municipio de Tlalnepantla.

Detienen a Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presuntos delitos sexuales

Al menos 329 menores que asisten a Cendi en Nuevo León registraron presencia de plomo en la sangre, al menos 83 niños presentaron niveles altos, según un estudio aplicado a mil 239 estudiantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

A 83 menores en Cendis de Nuevo León se les detecta altos niveles de plomo en la sangre
La agenda legislativa incluye reuniones sobre Banxico, seguridad, Marina y reforma en materia de feminicidios

Ernestina Godoy presentará en Senado plan de procuración de justicia 2026-2030
El presidente de Estados Unidos aprovechó para reprochar a la OTAN por no apoyar al país con la guerra con el Medio Oriente

Donald Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán
Detienen atentado en contra del presidente Trump en el hotel Washington Hilton

Trump asegura que la motivación de Cole Allen era ‘odio’ contra los cristianos
El senador Ignacio Mier informó en un comunicado que la Constitución es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano. FOTO: Cuartoscuro

Senado revisará si hubo una violación a la ley por caso de agentes de EU en Chihuahua