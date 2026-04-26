Sheinbaum presume tren al AIFA como parte de infraestructura de primer orden

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la construcción de “infraestructura de primer orden” al inaugurar el Tren Felipe Ángeles, que conectará la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La mandataria federal afirmó que la obra forma parte de una visión de gobierno orientada a construir infraestructura pública, innovadora y accesible para la población.

“Gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden, significa construir infraestructura innovadora, trenes, aeropuertos, operar aerolíneas; significa que el pueblo de México tenga acceso al agua potable”, expresó. La Presidenta estuvo acompañada por integrantes de su gabinete; su esposo, Jesús María Tarriba; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

Sheinbaum Pardo reconoció a ingenieros militares y trabajadores de la construcción por la ejecución del proyecto, aunque admitió que la obra enfrentó “problemas sociales” que pudieron resolverse. La mandataria recordó que el Tren Suburbano fue adquirido al 100% por el Estado mexicano, por lo que afirmó que “es ahora un tren del pueblo de México” y será operado por Banobras.

“Tomamos la decisión de que fuera completamente público, y va a ser operado por Banobras. Es un tren del pueblo de México”, señaló al destacar que el sistema lleva el nombre del general Felipe Ángeles. Sheinbaum Pardo pidió que la estación del AIFA mantenga el nombre de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que también lleve el de Clara Kraus, esposa del general, como homenaje a las mujeres de la historia de México.

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