Tren Felipe Ángeles inicia operaciones con viaje de Buenavista al AIFA

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/ 26 abril 2026
    Tren Felipe Ángeles inicia operaciones con viaje de Buenavista al AIFA
    La ruta tendrá tarifa promocional, uso de tarjeta de Movilidad Integrada y salida al público durante la tarde. CUARTOSCURO
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por El Universal

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El trayecto completo tendrá una duración aproximada de 45 minutos y tarifa inicial de 45 pesos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo 26 de abril el Tren Felipe Ángeles, que conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tras un recorrido de prueba desde la Ciudad de México hacia Zumpango, Estado de México.

El nuevo servicio ferroviario inició operaciones con una tarifa promocional de 45 pesos para el trayecto completo de Buenavista al AIFA, mientras que los recorridos cortos tendrán un costo de 11.50 pesos.

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Sheinbaum Pardo declaró durante la inauguración que “el día de hoy podemos decir: misión cumplida”, y agradeció al Ejército y a los equipos que participaron en la construcción del tren.

La mandataria federal señaló que el Tren Felipe Ángeles será operado por el gobierno federal, luego de un acuerdo con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, con lo que el sistema pasará de un esquema privado a uno público.

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El tren operará de lunes a viernes de 5:00 a 0:00 horas, los sábados desde las 6:00 horas y los domingos y días festivos desde las 7:00 horas, con última salida prevista a las 23:30 horas.

Las personas usuarias deberán utilizar la tarjeta de Movilidad Integrada para ingresar al servicio, mientras que las tarifas oficiales posteriores al periodo promocional serán dadas a conocer una vez que concluya esta primera etapa.

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La ruta completa partirá de Buenavista y pasará por Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería, antes de incorporarse al ramal hacia Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocán y la terminal del AIFA.

El recorrido de Buenavista al AIFA será de aproximadamente 43 a 45 minutos, aunque en la primera etapa podría tardar hasta una hora, de acuerdo con la información difundida sobre la operación inicial.

El ramal Lechería-AIFA cuenta con una extensión de 23.7 kilómetros, mientras que las autoridades estiman que el servicio recibirá diariamente a 82 mil pasajeros.

El Tren Felipe Ángeles abrirá al público a partir de las 16:00 horas de este domingo, después del viaje inaugural encabezado por la Presidenta y autoridades federales, capitalinas y del Estado de México.

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