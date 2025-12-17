Tren de pasajeros: siguen sin definirse cruces en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que el Gobierno Federal no se ha acercado al Municipio para revisar las adecuaciones viales y los posibles impactos sociales que implicaría el proyecto del tren de pasajeros a su paso por la ciudad, particularmente en zonas donde existen viviendas asentadas junto a las vías férreas.

Dijo que en el municipio existen más de 19 cruces ferroviarios que conectan distintos sectores y colonias, los cuales tendrían que ser intervenidos en caso de que el tren de pasajeros circule de manera confinada. “Si el tren va confinado, todos estos puntos tienen que tener o deprimidos o pasos a desnivel”.

Comentó que el principal problema se presenta en aquellos puntos donde las casas se encuentran prácticamente pegadas a las vías, lo que complicaría la construcción de pasos a desnivel. “Hay muchas casas que están luego luego de las vías del tren, y en algunos casos no te da la pendiente para poder librar esas casas”, dijo.

El edil agregó que, hasta ahora, no ha habido un acercamiento formal de la Federación para atender el componente social del proyecto, en particular con los habitantes que podrían verse afectados. “Son temas que no se ha acercado el Gobierno Federal con nosotros para ir viendo el asunto social con aquellas viviendas que serían afectadas”, dijo.

SE NECESITA CONOCER EL PROYECTO DEFINITIVO

Mencionó también que la construcción de los cruces ferroviarios estaría contemplada dentro del presupuesto federal del tren de pasajeros, pero aclaró que el Ayuntamiento sigue sin conocer el proyecto definitivo. “Seguimos esperando a que la Agencia Ferroviaria nos presente el proyecto final de cómo va a ser el tren de pasajeros en el municipio de Saltillo”, afirmó.

Recordó que una reunión prevista con autoridades federales fue cancelada hace más de un mes y que desde entonces no han recibido información actualizada. Añadió que, aunque existe un derecho de vía para el ferrocarril de carga, en la práctica hay tramos donde ese espacio ya está ocupado por viviendas dentro de la mancha urbana.

De acuerdo con lo que se les ha planteado de manera preliminar, en algunos puntos el proyecto contemplaría viaductos, con el tren de carga elevado y el de pasajeros reubicado dentro del mismo corredor ferroviario. Sin embargo, insistió en que sin el proyecto definitivo resulta complicado evaluar los impactos y definir cómo podría colaborar el Municipio.

Finalmente, el alcalde comentó que la preocupación entre vecinos de distintas colonias ha ido en aumento ante la falta de información. “La gente me dice que nadie se ha acercado con ellos para explicarles cómo serían indemnizados o reubicados, cuando en algunos cruces prácticamente tendrían que demoler sus casas”, concluyó.