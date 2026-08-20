Tres alumnas de Prepa 1 ganan concurso de cuento de la UAdeC en Saltillo, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Tres alumnas de Prepa 1 ganan concurso de cuento de la UAdeC en Saltillo, Coahuila
    La ceremonia de premiación del concurso de cuento será el lunes 24 de agosto a las o9:15 horas en el Auditorio de la Prepa 1. CORTESÍA

El certamen fue organizado por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural mediante Lobos Culturales de la máxima casa de estudios

Tres estudiantes de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ocuparon los primeros lugares del concurso de cuento breve “Corta Historia de Amor 2026”, organizado por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la institución.

El primer lugar fue para Lesly Monserrat De la Cruz De León, autora de “Chopper y la flor de cerezo”, mientras que Renata Sarahí Hernandez Rivera obtuvo el segundo sitio con el cuento “Mi tesoro”. El tercer lugar correspondió a Keyra Xiomara Coronado Miramontes, por su obra “La última línea”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-defiende-abstencion-de-mexico-ante-la-oea-y-descarta-intervenir-en-la-crisis-de-nicaragua-OM22959474

Las tres ganadoras pertenecen al mismo plantel universitario, por lo que la Preparatoria 1 concentró los primeros lugares de una convocatoria enfocada en impulsar la creación literaria entre los estudiantes de la UAdeC.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo lunes 24 de agosto a las 09:15 horas, en el Auditorio de la Prepa 1, donde las autoras recibirán el reconocimiento correspondiente por sus trabajos.

$!Lesly Monserrat De la Cruz De León obtuvo el primer lugar con “Chopper y la flor de cerezo”.
Lesly Monserrat De la Cruz De León obtuvo el primer lugar con “Chopper y la flor de cerezo”. CORTESÍA

El concurso fue convocado por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, mediante el programa Lobos Culturales UAdeC, como parte de las actividades destinadas a promover la participación de los estudiantes en disciplinas artísticas y culturales.

Los títulos de las obras ganadoras reflejan tres aproximaciones distintas al tema del certamen: desde “Chopper y la flor de cerezo”, que obtuvo el primer lugar, hasta “Mi tesoro” y “La última línea”, que completaron el podio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/advierte-policia-cibernetica-de-coahuila-ante-fraudes-antes-de-transferir-detente-y-verifica-LM22957815

Con los resultados de esta edición, la Universidad reconoce el trabajo de las jóvenes escritoras y abre un espacio para que sus textos formen parte de las actividades culturales de la institución. La premiación permitirá además reunir a las tres ganadoras en el plantel donde cursan sus estudios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuentos
Literatura
Concursos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’