Tres alumnas de Prepa 1 ganan concurso de cuento de la UAdeC en Saltillo, Coahuila

Tres estudiantes de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ocuparon los primeros lugares del concurso de cuento breve “Corta Historia de Amor 2026”, organizado por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la institución. El primer lugar fue para Lesly Monserrat De la Cruz De León, autora de “Chopper y la flor de cerezo”, mientras que Renata Sarahí Hernandez Rivera obtuvo el segundo sitio con el cuento “Mi tesoro”. El tercer lugar correspondió a Keyra Xiomara Coronado Miramontes, por su obra “La última línea”.

Las tres ganadoras pertenecen al mismo plantel universitario, por lo que la Preparatoria 1 concentró los primeros lugares de una convocatoria enfocada en impulsar la creación literaria entre los estudiantes de la UAdeC. La ceremonia de premiación se realizará el próximo lunes 24 de agosto a las 09:15 horas, en el Auditorio de la Prepa 1, donde las autoras recibirán el reconocimiento correspondiente por sus trabajos.

El concurso fue convocado por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, mediante el programa Lobos Culturales UAdeC, como parte de las actividades destinadas a promover la participación de los estudiantes en disciplinas artísticas y culturales. Los títulos de las obras ganadoras reflejan tres aproximaciones distintas al tema del certamen: desde “Chopper y la flor de cerezo”, que obtuvo el primer lugar, hasta “Mi tesoro” y “La última línea”, que completaron el podio.

Con los resultados de esta edición, la Universidad reconoce el trabajo de las jóvenes escritoras y abre un espacio para que sus textos formen parte de las actividades culturales de la institución. La premiación permitirá además reunir a las tres ganadoras en el plantel donde cursan sus estudios.

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