IDEA Saltillo abre sus puertas con el Open House en Saltillo

Con la finalidad de acercar una opción educativa flexible, accesible y de calidad a quienes desean cursar su educación Media Superior, el Instituto de Enseñanza Abierta de Saltillo (IDEA) de la Universidad Autónoma de Coahuila realizó su Open House “Vive la Experiencia IDEA”, evento que permitió a los asistentes conocer las ventajas de su sistema abierto y sin límite de edad. En el salón de usos múltiples del plantel, la directora, Violeta Azeneth Cedillo Rodríguez, y la subdirectora académica, Claudia Bezares, detallaron que el Bachillerato del IDEA no requiere examen de admisión y permite a los estudiantes elegir entre material didáctico físico o virtual, así como horarios flexibles que van de las 08:30 a las 21:00 horas, lo que facilita combinar los estudios con el trabajo u otras actividades.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: UAdeC convoca a jóvenes a integrar su Banda de Guerra y Escolta de Bandera Con más de 50 años de trayectoria, el IDEA Saltillo es líder en el modelo de Bachillerato abierto de la UAdeC, ofreciendo la posibilidad de avanzar a ritmo propio y culminar los estudios en el tiempo que el alumno se proponga. Además, es la opción más económica de la Universidad, con costos accesibles: inscripción de 2 mil 815 pesos, cuota interna de 400 pesos y curso de inducción de 500 pesos. Las inscripciones estarán abiertas durante todo agosto y los requisitos incluyen certificado de secundaria, acta de nacimiento actualizada, CURP, comprobante de domicilio, dos fotografías tamaño infantil y los documentos digitalizados en una memoria USB.

La planta docente ofrece asesorías personalizadas y el plantel cuenta con biblioteca, centro de cómputo y oportunidades para integrarse a equipos deportivos, actividades artísticas, culturales y de servicio social. Para mayor información, los interesados pueden visitar la página de Facebook IDEA Saltillo, llamar al (844) 410 1002 o acudir directamente al plantel en el Edificio “H” de la Unidad Camporredondo, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 19:00 horas.