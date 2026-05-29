UAdeC abrirá en Saltillo curso para formar docentes de español para extranjeros

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    UAdeC abrirá en Saltillo curso para formar docentes de español para extranjeros
    El Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López” albergará el curso-taller dirigido a futuros instructores de idiomas. ARCHIVO

Capacitarán a participantes en metodologías didácticas y estrategias pedagógicas enfocadas en habilidades lingüísticas

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, abrió la convocatoria para “Puertas Abiertas al Aula ELE”, un curso-taller de iniciación dirigido a quienes buscan formarse en la enseñanza del español como lengua extranjera.

La actividad está orientada a estudiantes de licenciatura de áreas humanísticas o vinculadas con la enseñanza de idiomas, así como al público interesado en adquirir herramientas básicas para impartir español a personas no hispanohablantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crece-intercambio-academico-de-la-uadec-triplica-participacion-estudiantil-en-el-pais-NC21012719

El programa tiene como propósito brindar una preparación inicial teórica y práctica sobre los fundamentos de la enseñanza del español como lengua extranjera. Durante las sesiones se abordarán marcos de referencia, metodologías didácticas y estrategias pedagógicas enfocadas en el desarrollo de habilidades lingüísticas.

El curso se impartirá del 10 de junio al 9 de julio de 2026, con sesiones los miércoles y jueves de 16:00 a 18:00 horas. La modalidad contempla encuentros presenciales 2 veces por semana, con duración de 2 horas cada uno.

El costo general será de mil pesos, mientras que estudiantes activos de la UAdeC podrán acceder a un descuento del 50 por ciento.

Las personas interesadas pueden solicitar información al teléfono (844) 410 32 03, consultar las redes sociales del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López” en Facebook e Instagram, o acudir directamente a sus instalaciones ubicadas en Ramos Arizpe #229, en el Centro Histórico de Saltillo.

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