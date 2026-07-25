Últimos boletos para ver a Filippa Giordano en Saltillo durante el cierre del FINA 2026

Las cortesías estarán disponibles este sábado hasta las 18:00 horas o hasta que se agoten existencias, por lo que los interesados deberán acudir a Casa Purcell para obtener sus pases.

La ciudadanía todavía tiene oportunidad de asistir al concierto de Filippa Giordano, luego de que el Gobierno Municipal de Saltillo anunció la disponibilidad de los últimos 200 boletos gratuitos para la presentación que marcará el cierre del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026.

El Gobierno Municipal invitó a las familias a aprovechar los últimos accesos disponibles y formar parte de la clausura de una edición más del encuentro cultural que busca acercar espectáculos de talla internacional a la comunidad.

El concierto se llevará a cabo hoy sábado a las 20:00 horas en el Auditorio del Parque Las Maravillas, como parte de las actividades finales del FINA 2026, festival que durante varios días reunió expresiones artísticas y culturales para habitantes y visitantes de la ciudad.

La cantante italiana llegará a Saltillo con su espectáculo Incanto Tour 2026, una producción que combina ópera, música clásica y elementos contemporáneos, con la que ofrecerá una presentación especial para el público saltillense.

¿QUIÉN ES FILIPPA GIORDANO?

Filippa Giordano es una aclamada cantante italiana, nacionalizada mexicana, reconocida a nivel internacional como una de las máximas exponentes del género pop ópera u ópera pop. Nacida en Palermo, Sicilia, en el seno de una familia de músicos y cantantes de ópera, creció inmersa en el arte lírico. Sin embargo, desde joven desarrolló una fuerte atracción por la música pop y el mundo del espectáculo contemporáneo, lo que la llevó a buscar una propuesta artística única que uniera ambos mundos.

Su salto a la fama internacional ocurrió a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000 con el lanzamiento de su álbum homónimo. Su estilo disruptivo capturó la atención del público global al refrescar arias clásicas de la ópera con arreglos modernos y ritmos pop, logrando abrir la música clásica a audiencias mucho más jóvenes. Canciones como su versión de “Casta Diva” o su interpretación de “Torna a Surriento” se convirtieron en éxitos comerciales que le valieron discos de oro y platino en diversos países.

A lo largo de su carrera, ha pisado los escenarios más importantes y prestigiosos del mundo, desde el Royal Albert Hall en Londres hasta el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Ha colaborado con grandes figuras de la música global como Andrea Bocelli, Plácido Domingo y Armando Manzanero. Su versatilidad vocal le permite transitar con comodidad entre la rigurosidad de la técnica lírica y la calidez emocional de las baladas románticas, el tango e incluso la música tradicional mexicana.

Un capítulo fundamental en su vida y carrera es su profunda conexión con México, país que adoptó como su hogar, donde consolidó una gran base de seguidores y obtuvo la nacionalidad. Su amor por la cultura mexicana la llevó a lanzar producciones dedicadas enteramente a la música ranchera y de mariachi, reinterpretando clásicos con su particular sello lírico-pop. Actualmente, Filippa Giordano sigue siendo un referente de elegancia musical y una de las voces más respetadas por su capacidad de romper barreras entre los géneros musicales.