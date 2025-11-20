Universidad Carolina de Saltillo prevé inaugurar laboratorio de innovación en febrero

La Universidad Carolina contempla inaugurar en febrero un laboratorio de innovación que, según explicó su rector, Esteban Garza Fishburn, se desarrolla en alianza con una universidad de Estados Unidos con reconocimiento internacional.

De acuerdo con lo que señaló, este espacio contará con equipo especializado para diseñar y fabricar prototipos, como impresoras 3D, cortadoras láser, maquinaria CNC, soldadoras y tecnología vinculada con robótica.

“Si tú llegas con una idea, puedes diseñar, imprimir, cortar, soldar, lo que quieras para salir con un producto terminado”, comentó.

Según dijo, el laboratorio estará dirigido a estudiantes de la universidad y a juventudes del Distrito Carolina, además de contemplar vinculación con escuelas públicas para incentivar el interés en áreas relacionadas con ingeniería e innovación.

Garza Fishburn planteó que uno de los objetivos es impulsar la generación de propiedad intelectual local. “La idea es que estemos generando innovación y propiedad intelectual que se quede aquí en Saltillo”, dijo.